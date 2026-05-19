Isolina Riaño: « La ONG ‘Arco Iris’ defiende los derechos de las niñas y adolescentes en Nicaragua»

La fundación «Arco Iris» impulsa en Nicaragua un proyecto para prevenir los embarazos en adolescentes y mejorar la calidad de vida de niñas y jóvenes. Nicaragua ocupa el primer lugar de América Latina en embarazos adolescentes, con un aumento preocupante en edades tempranas, entre los 12 y los 15 años. Así lo explicó ayer en el Club la doctora Isolina Riaño Galán, fundadora y vicepresidenta de la ONG asturiana, creada en 1990.

«Uno de nuestros objetivos es fortalecer redes comunitarias y familiares, fomentando la educación sexual, la reflexión colectiva y la participación activa de las adolescentes», aseguró . El Club acogió un coloquio centrado en la labor que la entidad realiza con adolescentes en Nicaragua. Isolina Riaño Galán explicó que la entidad surgió tras el impacto que causó en un grupo de personas la realidad social vivida en Malawi a finales de los años ochenta. Arco Iris ha desarrollado proyectos de cooperación en distintos países, manteniendo siempre su compromiso con la infancia y la adolescencia. «Nuestro objetivo es construir puentes desde el respeto y la promoción de los derechos», señaló Riaño Galán, quien destacó que el voluntariado continúa siendo «el motor y la seña de identidad» de la organización. Beatriz Coto, directora general de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, contextualizó la situación internacional y el retroceso democrático que atraviesan numerosos países.

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Vínculos a tarvés del arte

«La cooperación asturiana moviliza más de siete millones de euros en proyectos internacionales, entre ellos iniciativas en Nicaragua», recalcó. Coto alertó además sobre la situación de las mujeres y niñas en América Latina y el Caribe, donde «una niña se convierte en madre cada veinte segundos», denunciando las dificultades de acceso a derechos básicos y el recurso frecuente a abortos ilegales. «Tenemos que pensar en esas personas desatendidas que no pueden trabajar ni vivir con libertad», afirmó, agradeciendo la labor de Fundación Arco Iris. Isolina Riaño explicó que la mediación artística permite generar vínculos y redes mediante disciplinas como la danza, los audiovisuales o el grafiti. El acto culminó con una actuación de danza contemporánea a cargo de Chus Western y Silvia Bango