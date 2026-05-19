Movimiento, juego y desarrollo: así será el campamento de verano de la Escuela de Psicomotricidad de Oviedo

El Campamento de verano de la Escuela de Psicomotricidad de Oviedo promete "movimiento, alegría y desarrollo integral", para que los niños y niñas vivan el verano que su cuerpo y mente necesitan. Se desarrollará durante los meses de junio, julio y agosto en las instalaciones de la Escuela de Psicomotricidad, vinculada a diferentes espacios de la Facultad Padre Ossó.

Desde la Escuela destacan que el objetivo principal del campamento es ir más allá de una alternativa de conciliación familiar, ya que está diseñado para favorecer el desarrollo físico, emocional y social en una etapa clave de crecimiento, entre los 3 y los 7 años.

El campamento comenzará el 22 de junio con la semana del "Festival de las Artes" y continuará con propuestas como "Exploradores de la Jungla", "Somos chefs" o "Academia de Superhéroes". También habrá fiestas temáticas al final de cada semana, juegos de agua, hinchables y muchas actividades al aire libre. Además, incluye servicio de comedor diario con menús caseros, equilibrados y adaptados a posibles alergias e intolerancias, que se elaborarán en la cocina de la Facultad.

Un niño en las instalaciones del campamento / Cedida a LNE

El horario del campamento será de lunes a viernes, de 8:30 a 15:30 h., facilitando la conciliación familiar durante el verano. Las actividades se desarrollarán tanto en los espacios interiores de la Escuela como en patios, jardines, aulas de arte y gimnasios.

La inscripción es flexible, con un mínimo de dos semanas y un precio de 500 € que incluye todas las actividades, materiales y servicio de comedor. A partir de ahí, las familias podrán ampliar la estancia añadiendo semanas adicionales por 160 € cada una.

La organización mantendrá grupos reducidos (con un monitor por cada 8 niños) para garantizar una atención individualizada, con un límite de 30 niños por semana. Con el nuevo campamento de la Escuela de Psicomotricidad, la Facultad Ossó completa su oferta en campamentos infantiles de verano, sumándose al "Treehouse Club" (campamento de verano 100% en inglés, dirigido a niños de entre 8 y 14 años, que este verano iniciará su 8ª edición), y al "DiverCamp!", campamento de la Clínica Universitaria INYPEMA, dirigido a niños con diversidad funcional de entre 3 y 12 años.

Las inscripciones ya están disponibles a través de la página web formacionpadreosso.es