Oviedo afina su oído con un paseo por los órganos con más tradición de la ciudad

Oviedo acogió este martes un paseo musical por varios órganos históricos de la ciudad dentro del IV Festival Universitario MusiUO, una actividad que permitió a los asistentes conocer de cerca el valor patrimonial y sonoro de estos instrumentos en distintos templos ovetenses. La propuesta estuvo guiada por el catedrático de Musicología, Ramón Sobrino Sánchez, y combinó explicaciones históricas con intervenciones musicales a cargo de varios organistas.

La comitiva estuvo formada por unas ochenta personas. La actividad contó también con la presencia del concejal de Cultura y presidente de la Fundación Municipal de Cultura, David Álvarez. El catedrático Ramón Sobrino destacó la buena acogida de la propuesta y subrayó el interés que despertó entre el público: "Es una iniciativa maravillosa. A medida que avanzaba la tarde fuimos sumando integrantes al grupo. Mucha gente mayor se incorporó tarde porque nos comentó que la subida al Seminario Metropolitano resultaba demasiado pendiente"

El recorrido comenzó a las 16.45 horas en la Capilla Mayor del Seminario Metropolitano de Oviedo, primera parada de un itinerario diseñado para mostrar las características de los órganos conservados en espacios religiosos de la capital asturiana. Durante la visita se ofrecieron datos sobre la construcción, el funcionamiento y la importancia litúrgica y cultural de estos instrumentos, así como sobre su papel en la tradición musical de la ciudad.

La segunda parada tuvo lugar a las 17.30 horas en la iglesia de San Isidoro el Real. Posteriormente, el grupo se trasladó a la iglesia de San Francisco de Asís, donde la actividad continuó hacia las 18.15 horas. El paseo concluyó en la Basílica de San Juan el Real, prevista como última visita a las 19.00 horas. La actividad permitió recorrer diferentes espacios del centro de Oviedo a través del patrimonio organístico.

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En la sesión participaron los organistas Lydia Gutiérrez, Elisa García, Saúl Hernández Álamo, Ramón Sobrino Cortizo y Ramón Sobrino Sánchez. La iniciativa contó con la colaboración de la Archidiócesis de Asturias, el Seminario Metropolitano de Oviedo, la iglesia de San Isidoro el Real, la iglesia de San Francisco de Asís y la Basílica de San Juan el Real. El paseo forma parte del IV Festival Universitario MusiUO, organizado entre el 17 de abril y el 17 de octubre, con una programación orientada a divulgar la música desde distintos formatos y espacios de la ciudad.