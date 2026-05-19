Oviedo llora a su mayor maestra de la tijera: Nieves Álvarez, de Peluquería Nieves, fallece a los 93 años

Oviedo despide a una de esas figuras discretas pero imprescindibles que forman parte de la memoria sentimental de una ciudad. Nieves Suárez Pertierra, fundadora de la histórica Peluquería Nieves y referente indiscutible del sector de la belleza en Asturias, falleció este lunes en Oviedo a los 93 años, dejando tras de sí una trayectoria profesional y humana difícil de igualar.

Nacida en Oviedo, en la zona de La Bolera, en la calle Independencia, Nieves comenzó a trabajar con apenas 13 años junto a Antonio Górriz, uno de los peluqueros de mayor prestigio de la época. Allí descubrió una vocación que la acompañaría hasta el final de sus días. “Murió diciendo que tenía mono de tijera”, recuerda emocionada su hija, María de las Nieves Rubio Suárez, conocida como “Yeyes”. “Con lo mayor que era, estoy segura de que, si hubiese podido, habría hecho un corte de pelo mejor que mucha gente trabajando”.

Nieves Suárez, en una imagen más reciente. / LNE

Tras formarse durante años, Nieves decidió emprender su propio camino siendo todavía muy joven. Con apenas 22 o 23 años abrió su primer salón en la calle San Bernabé. Fue el inicio de una historia empresarial marcada por el esfuerzo, la exigencia y una pasión absoluta por el oficio. Más adelante trasladó el negocio a la calle Milicias Nacionales, encima de La Mallorquina, donde permaneció 45 años y consolidó un prestigio que convirtió a la peluquería en un auténtico símbolo en Oviedo.

Perfeccionista hasta el extremo, Nieves entendió desde muy pronto que la formación era clave. Viajó por todo el mundo para seguir aprendiendo: París, Nueva York y Madrid fueron algunas de las ciudades en las que buscó nuevas técnicas, tendencias y conocimientos. Formó parte durante años de asociaciones profesionales vinculadas a París, donde acudía regularmente a cursos especializados. “Le encantaba la perfección. Siempre quiso estar a la vanguardia”, cuenta su hija.

Su nombre estuvo ligado durante décadas a la alta peluquería y al glamour de otra época. Peinó a grandes cantantes de ópera en los años en que la lírica ocupaba un lugar central en la vida cultural ovetense, así como a actrices y personalidades que acudían al Teatro Campoamor o a la Sociedad Filarmónica. Durante las fiestas de San Mateo, incluso traía a Oviedo al maquillador Tarín, conocido por trabajar con Isabel Preysler, para atender a clientas y eventos vinculados a la alta sociedad y la ópera.

Fue una adelantada a su tiempo. En sus mejores años, llegó a contar con equipos de entre 12 y 15 profesionales, algo poco habitual en el sector entonces. “Mi madre era trabajar, trabajar y trabajar”, resume Yeyes. Mientras su marido, Víctor Rubio, funcionario de la Diputación fallecido hace ya tres décadas, aportaba estabilidad familiar, Nieves dedicó su vida entera al negocio y a sus clientas.

Especialista en moños y cortes, quienes la conocieron destacan su habilidad técnica y su capacidad casi artesanal con el cabello. “Era una maestra”, coinciden quienes compartieron años de trabajo con ella. Incluso después de jubilarse, seguía visitando el salón para peinarse, observar y aconsejar.

Su legado continúa vivo. Tras su retirada, el negocio pasó a manos de sus hijas, Nieves y Teresa, y hoy sigue adelante bajo una nueva generación encabezada por su nieto Víctor en el local de Ventura Rodríguez, abierto hace ya dos décadas. La marca evolucionó hacia Nieves 1947, manteniendo intacta la filosofía de calidad y dedicación que marcó su fundadora.

Con ella desaparece una profesional irrepetible y una mujer que hizo de su oficio una forma de vida. Murió “amando”, como resume su familia, tras varios años delicada de salud y un último año especialmente complicado.

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