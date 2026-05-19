El plan especial del Cristo se adelantará dos meses, asegura Ovidio Zapico en Oviedo

Ovidio Zapico anunció este martes que el plan especial para la reordenación del viejo HUCA se aprobará inicialmente dos meses antes de lo previsto, un adelanto que comunicó durante una reunión con la Unión Vecinal de El Cristo, Montecerrao y Buenavista. El consejero destacó que «fue un debate sincero y fructífero» y recordó que hace tres meses comenzó la licitación del documento urbanístico.

Zapico explicó que ya existe propuesta de adjudicación del primero de los lotes y que el segundo continúa pendiente de justificar bajas temerarias. «Si ganamos esos dos meses, podríamos llegar al final de la legislatura con la aprobación inicial hecha», señaló, abriendo la puerta a licencias provisionales para empezar a acondicionar edificios universitarios.

Por su parte, el portavoz municipal de IU, Gaspar Llamazares reclamó una comisión mixta urgente para aclarar el inicio de las demoliciones y desbloquear acuerdos pendientes con la Seguridad Social.

Noticias relacionadas

Marcelino Pérez, presidente vecinal, agradeció la presencia institucional: «Nos van a echar una mano, esperemos que así sea. Marchamos satisfechos con lo que nos han prometido, pero quiero hechos».