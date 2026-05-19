Los profesores de asturiano y gallego-asturiano se encadenan frente a la Delegación de Gobierno en Oviedo
Los docentes, con el apoyo de compañeros de otras especialidades, exigen al Ministerio de Educación una solución urgente a su situación de “discriminación laboral”
Docentes de llingua Asturiana y gallego-asturiano se han concentrado este martes, 19 de mayo, frente a la Delegación del Gobierno para reclamar al Ministerio de Educación una solución urgente a la situación de “discriminación laboral” que, denuncian, sufre el colectivo. A la protesta se sumaron profesores de otras especialidades, familias, organizaciones de reivindicación lingüística, sindicatos y representantes políticos.
La movilización llega casi dos meses después de la concentración en Madrid, donde el profesorado trasladó al Ministerio la necesidad de poner fin a una situación que, aseguran, se prolonga desde hace décadas.
Según indican los convocantes, la Consejería de Educación continúa a la espera de una reunión con la ministra mientras el departamento estatal afirma estar estudiando el encaje jurídico de la cuestión.
Durante el acto, los docentes volvieron a encadenarse simbólicamente para denunciar la “interinidad perpetua” que atribuyen a la ausencia de un proceso de oposición específico para estas especialidades.
Actualmente, más de 30.000 alumnos cursan llingua asturiana y gallego-asturiano en el Principado.
El profesorado advierte de que mantendrá las movilizaciones hasta lograr una solución que garantice la igualdad de derechos laborales.
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