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PSOE e IU exigen que el Ayuntamiento de Oviedo apoye a Las Lobas Global Atac tras su histórico ascenso

El objetivo de la moción presentada por ambos grupos es conseguir que la entidad compita en "igualdad de condiciones" con otros clubes que cuentan con estructuras más sólidas de respaldo institucional y privado

Por la izquierda, Carlos Fernández Llaneza y Alejandro Suárez en la plaza del Ayuntamiento.

Por la izquierda, Carlos Fernández Llaneza y Alejandro Suárez en la plaza del Ayuntamiento. / PSOE

Pelayo Méndez

Oviedo

El PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo reclamaron este martes un respaldo "inmediato, material e institucional" para Las Lobas Global Atac tras su ascenso a la máxima categoría del balonmano femenino. Ambas formaciones consideran que el éxito del club, que lleva el nombre de Oviedo a la élite estatal, exige una respuesta rápida por parte del Ayuntamiento.

Los dos grupos municipales trasladarán al resto de la Corporación una moción para buscar el mayor consenso posible y articular medidas de apoyo económico y material que permitan al equipo competir en "igualdad de condiciones" con otros clubes que cuentan con estructuras más sólidas de respaldo institucional y privado.

El concejal de IU, Alejandro Suárez, defendió que el Ayuntamiento "tiene que reaccionar" ante un ascenso de estas características y subrayó que "las medidas económicas son evidentes, para que puedan competir". También incidió en que el apoyo institucional debe servir para facilitar la llegada de patrocinio privado y para acompañar a los clubes que sitúan a la ciudad en el máximo nivel deportivo.

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Por su parte, el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, destacó el "esfuerzo", el "trabajo" y el "sacrificio" de Las Lobas para llevar "el nombre y el orgullo de Oviedo a lo más alto del balonmano". Además, recordó que el Ayuntamiento cuenta con un Plan de Igualdad en el Deporte y reclamó que no quede "en un cajón", sino que se traduzca ahora en medidas reales para apoyar al deporte femenino.

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