PSOE e IU exigen que el Ayuntamiento de Oviedo apoye a Las Lobas Global Atac tras su histórico ascenso
El objetivo de la moción presentada por ambos grupos es conseguir que la entidad compita en "igualdad de condiciones" con otros clubes que cuentan con estructuras más sólidas de respaldo institucional y privado
El PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo reclamaron este martes un respaldo "inmediato, material e institucional" para Las Lobas Global Atac tras su ascenso a la máxima categoría del balonmano femenino. Ambas formaciones consideran que el éxito del club, que lleva el nombre de Oviedo a la élite estatal, exige una respuesta rápida por parte del Ayuntamiento.
Los dos grupos municipales trasladarán al resto de la Corporación una moción para buscar el mayor consenso posible y articular medidas de apoyo económico y material que permitan al equipo competir en "igualdad de condiciones" con otros clubes que cuentan con estructuras más sólidas de respaldo institucional y privado.
El concejal de IU, Alejandro Suárez, defendió que el Ayuntamiento "tiene que reaccionar" ante un ascenso de estas características y subrayó que "las medidas económicas son evidentes, para que puedan competir". También incidió en que el apoyo institucional debe servir para facilitar la llegada de patrocinio privado y para acompañar a los clubes que sitúan a la ciudad en el máximo nivel deportivo.
Por su parte, el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, destacó el "esfuerzo", el "trabajo" y el "sacrificio" de Las Lobas para llevar "el nombre y el orgullo de Oviedo a lo más alto del balonmano". Además, recordó que el Ayuntamiento cuenta con un Plan de Igualdad en el Deporte y reclamó que no quede "en un cajón", sino que se traduzca ahora en medidas reales para apoyar al deporte femenino.
Suscríbete para seguir leyendo
- El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero
- Piden ayuda para localizar a una menor desaparecida en Oviedo desde el viernes: “Estamos angustiados”
- La cafetería más ilustrada de Oviedo también vende libros y está junto a Gascona: 'La gente entra y a los 30 segundos se les dibuja una sonrisa
- Hallada sana y salva la menor desaparecida en Oviedo desde el viernes
- O me das todo el efectivo o te pego cuatro tiros', así fue el atraco a un céntrico hotel de Oviedo
- Bombazo musical en Oviedo: los gestores del Movistar Arena, dispuestos a hacer grandes conciertos en el Palacio de los Deportes
- El gran centro social y administrativo de Oviedo: las obras que hará el Ayuntamiento en uno de los barrios más populosos por 1,63 millones
- Las cámaras instaladas por Oviedo captan ya tres osos en apenas unos meses de seguimiento