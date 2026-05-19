PSOE e IU exigen que el Ayuntamiento de Oviedo apoye a Las Lobas Global Atac tras su histórico ascenso

El PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo reclamaron este martes un respaldo "inmediato, material e institucional" para Las Lobas Global Atac tras su ascenso a la máxima categoría del balonmano femenino. Ambas formaciones consideran que el éxito del club, que lleva el nombre de Oviedo a la élite estatal, exige una respuesta rápida por parte del Ayuntamiento.

Los dos grupos municipales trasladarán al resto de la Corporación una moción para buscar el mayor consenso posible y articular medidas de apoyo económico y material que permitan al equipo competir en "igualdad de condiciones" con otros clubes que cuentan con estructuras más sólidas de respaldo institucional y privado.

El concejal de IU, Alejandro Suárez, defendió que el Ayuntamiento "tiene que reaccionar" ante un ascenso de estas características y subrayó que "las medidas económicas son evidentes, para que puedan competir". También incidió en que el apoyo institucional debe servir para facilitar la llegada de patrocinio privado y para acompañar a los clubes que sitúan a la ciudad en el máximo nivel deportivo.

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Por su parte, el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, destacó el "esfuerzo", el "trabajo" y el "sacrificio" de Las Lobas para llevar "el nombre y el orgullo de Oviedo a lo más alto del balonmano". Además, recordó que el Ayuntamiento cuenta con un Plan de Igualdad en el Deporte y reclamó que no quede "en un cajón", sino que se traduzca ahora en medidas reales para apoyar al deporte femenino.