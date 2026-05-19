Así será el Martes de Campo en Oviedo: 4.200 bollos, una Cabalgata del Heraldo "muy emotiva" y romería en el Bombé

Menos de una semana para llenar el parque San Francisco con bollos y vino. La ciudad calienta motores para uno de sus días más esperados, el Martes de Campo, una cita que volverá a convertir el Paseo del Bombé en punto de encuentro de miles de ovetenses. La Sociedad Protectora de La Balesquida presentó este martes su programa festivo, con el reparto de 4.200 bollos preñaos y otras tantas botellas de vino como gran reclamo de una celebración que, como recordó el primer teniente de alcalde, Mario Arias, forma parte del "ADN ovetense".

La programación comenzó el pasado lunes con el pregón a cargo de Leopoldo Tolivar Alas y el nombramiento como Socio de Honor 2026 del abogado Ramón Fernández Mijares Sánchez. El siguiente acto destacado será este domingo 24, con la tradicional Cabalgata del Heraldo, que partirá a las 12.30 horas de la plaza de la Catedral y llegará a la plaza del Ayuntamiento para solicitar el permiso del alcalde para celebrar la fiesta. El lunes 25, a las 20.00 horas, la Banda de Música Ciudad de Oviedo, dirigida por David Colado Coronas, ofrecerá un concierto en la plaza de Porlier, donde la Sociedad instalará un centenar de sillas para el público.

El día grande arrancará con el reparto de los bollos y el vino entre los socios, a partir de las nueve de la mañana. Además, la Sociedad entregará 225 bollos a la Cocina Económica de Oviedo. Para facilitar la celebración, se colocarán 200 mesas y 1.000 sillas en el Bombé, donde los asistentes podrán degustar la comida con mayor comodidad. La jornada estará amenizada por la Banda de Música Ciudad de Oviedo y la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, que participarán en la alborada musical desde Porlier hasta el Campo San Francisco. Por la tarde, a partir de las cuatro, habrá romería con el grupo Eleven, y los juegos infantiles se trasladarán este año al propio Paseo del Bombé, en lugar de La Rosaleda.

Mario Arias agradeció a la Sociedad Protectora "el hecho de invitarnos a participar en este acto, una de las celebraciones más queridas por todos los ovetenses como es el Martes de Campo y la fiesta de la Balesquida". El primer teniente de alcalde subrayó que "hablar del Martes de Campo es hablar de Oviedo", y destacó el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la entidad para que todo se desarrolle "de forma coordinada, con éxito y total normalidad, también con seguridad". Arias reclamó además "civismo, responsabilidad y respeto a nuestro patrimonio y cultura propia".

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Por su parte, Marcos García, socio protector, explicó que la Cabalgata del Heraldo será "muy emotiva" y detalló el dispositivo previsto para el martes, mientras que el presidente, José Antonio Alonso, puso el acento en el crecimiento de la entidad y reconoció que el objetivo es llegar a los cinco mil integrantes. El presidente de la Sociedad Protectora también agradeció la colaboración del Ayuntamiento, que aporta 40.000 euros anuales, una ayuda que, según dijo, "nos viene muy bien". Con humor, Alonso cerró diciento que "tengo que poner una velina a Nuestra Señora de la Esperanza a ver si para el año que viene nos aumenta un poquito".