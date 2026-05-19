Vox reclama medidas urgentes ante el aumento del sinhogarismo en Oviedo

Vox Oviedo reclamó este martes al Ayuntamiento la puesta en marcha de medidas urgentes ante el aumento del sinhogarismo en la ciudad, una problemática que, según la formación, se ha agravado de forma notable durante el último año. La concejala Alejandra González Roqué advirtió de que "el sinhogarismo en Oviedo ha aumentado un 30%" y calificó estas cifras de "demoledoras", por lo que pidió políticas municipales concretas en materia de exclusión social y atención a los colectivos más vulnerables.

"Las cifras del sinhogarismo en nuestra ciudad son muy preocupantes. El equipo de gobierno tiene que poner en marcha soluciones reales, para quienes hoy no tienen un techo", señaló González Roqué, que vinculó el problema no solo a la falta de alojamiento, sino también a la necesidad de reforzar la atención social y los recursos públicos disponibles.

Desde el grupo municipal alertan de que los perfiles afectados son cada vez más diversos, con presencia de jóvenes, trabajadores con empleo precario y personas mayores. Por ello, González Roqué defendió que "no basta con parchear la emergencia; hay que proteger a los colectivos más vulnerables", y reclamó procesos de recuperación con seguimiento y atención sociosanitaria. La concejala insistió, además, en mejorar la coordinación con las entidades que trabajan en primera línea y en abordar las causas de fondo del problema.

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Vox considera que el Consistorio debe asumir su responsabilidad y diseñar una estrategia clara frente a una realidad que, a su juicio, no puede afrontarse con respuestas genéricas. "El problema del sinhogarismo no puede seguir abordándose con soluciones genéricas que no distinguen entre perfiles ni necesidades, Oviedo necesita respuestas", afirmó González Roqué, que concluyó reclamando "un compromiso real en el que se elimine la burocracia y se ponga en marcha un modelo eficaz, centrado en la recuperación y en la dignidad de las personas".