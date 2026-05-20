Atención conductores: una céntrica calle de Oviedo estará cerrada al tráfico este domingo
El corte se produce por unos trabajos de desmontaje de una grúa torre situada a la altura del número 9
El Ayuntamiento de Oviedo anunció este miércoles que la calle Padre Suárez permanecerá cortada al tráfico el próximo domingo, 24 de mayo, con motivo de los trabajos de desmontaje de una grúa torre situada a la altura del número 9. La actuación obligará a interrumpir temporalmente la circulación rodada en la zona mientras se desarrollen las labores previstas.
Durante el corte, el tráfico será desviado por la calle José López Muñiz y se habilitará la correspondiente señalización provisional para ordenar la circulación. También se permitirá el acceso y la salida de vehículos a los vados que estén debidamente señalizados, según informó el Consistorio.
El Ayuntamiento recomienda a los conductores extremar la precaución, atender a la señalización circunstancial instalada en el entorno y seguir en todo momento las indicaciones habilitadas en la zona. El Consistorio agradece la colaboración ciudadana y lamenta las molestias que estos trabajos puedan ocasionar.
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