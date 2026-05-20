Canteli espera llenar 20.000 metros cuadrados del Parque Empresarial de Olloniego con la nueva licitación

El Parque Empresarial de Oviedo (Olloniego-Tudela) recibió este miércoles la Q de Calidad de Polígonos Empresariales, un distintivo nacional que reconoce la excelencia en la gestión, los servicios y las infraestructuras de este enclave industrial impulsado por el Ayuntamiento de Oviedo. El acto sirvió además para reforzar el objetivo municipal de atraer nuevas empresas. Según Canteli, la tercera faes de la licitación de terrenos puesta en marcha podría ocupar otros 20.000 metros cuadrados de parcelas que ahora están vacías. Una cifra similar a la que se llenó en la primera y segunda fase de comercialización de los espacios, impulsadas para dar vida a un total de 100.000 metros que hasta hace poco estaban vacíos.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, destacó durante su intervención que el reconocimiento «acredita el trabajo que se viene realizando para convertir el Parque Empresarial de Oviedo en un referente industrial y empresarial de primer nivel». El regidor aseguró además que la nueva comercialización de suelo permitirá incrementar notablemente la implantación de empresas en el recinto. «Seguimos avanzando en la comercialización de las parcelas. Actualmente estamos inmersos en la tercera licitación y esta convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 18 de junio, nos permitirá alcanzar una ocupación del 40% de los espacios que no funcionaban», afirmó.

El distintivo, concedido por la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE), reconoce la calidad de las infraestructuras, los servicios y la gestión del parque empresarial ovetense, uno de los siete polígonos asturianos que cuentan actualmente con esta certificación entre los 161 existentes en la comunidad autónoma.

Al acto de entrega asistieron también la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González; el director de Sekuens, David González; el presidente de la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial de Oviedo, Constantino Martínez; el presidente de APIA y representante de CEPE, Luis José Fernández, así como numerosos empresarios asturianos.

Canteli defendió que la obtención de esta certificación «no es fruto de la casualidad», sino «la consecuencia directa de una estrecha colaboración entre distintas entidades y administraciones». Además, puso en valor las inversiones realizadas en los últimos años para modernizar el recinto industrial. «Siempre ha sido un espacio competitivo, pero necesitaba un empujón inversor que le permitiera dar un salto cualitativo», señaló.

El Parque Empresarial de Oviedo cuenta con más de 600.000 metros cuadrados y alberga actualmente más de 60 empresas. Dispone de conexión de fibra óptica, vigilancia conectada con la Policía Local, recogida diaria de residuos, limpieza viaria y conexiones estratégicas por carretera y ferrocarril.

El Ayuntamiento mantiene abierta hasta el próximo 18 de junio la tercera fase de comercialización de parcelas, con más de 100.000 metros cuadrados de suelo industrial y terciario disponibles entre las fases I y II. Los precios oscilan entre los 66,33 euros por metro cuadrado para parcelas industriales de la fase I, los 70,56 euros de la fase II y los 99,52 euros para las parcelas de uso comercial. El gobierno local considera que estos precios sitúan al parque empresarial como uno de los enclaves industriales más competitivos del norte de España.

La concejala Leticia González destacó que «la obtención de este distintivo de calidad es un reconocimiento al compromiso del gobierno de Alfredo Canteli con la mejora continua de nuestras áreas empresariales y con la generación de oportunidades económicas y empleo en Oviedo». La edil añadió que el Ayuntamiento seguirá trabajando «para atraer inversión, modernizar infraestructuras y ofrecer a las empresas las mejores condiciones para crecer y desarrollarse en nuestra ciudad».

En paralelo al proceso de comercialización, el Ayuntamiento ejecutará nuevas actuaciones de mejora en el recinto. Entre ellas, la ampliación de la red de fibra óptica en la fase II, trabajos de acondicionamiento de parcelas y una inversión cercana a los 200.000 euros para renovar la señalización y ampliar el sistema de videovigilancia.

Durante el acto, el director de Sekuens, David González, subrayó la importancia de adaptar los polígonos industriales a las nuevas demandas empresariales y laborales. «Los jóvenes quieren trabajar en sitios buenos y los polígonos también tienen que adaptarse a ello», afirmó. Además, elogió la coordinación institucional entre el Ayuntamiento y Sekuens en los procesos de captación empresarial: «El tiempo de respuesta con el Ayuntamiento de Oviedo es menor de una hora y así es como se consiguen inversiones».

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Por su parte, Constantino Martínez recordó la evolución del recinto desde su inauguración en 2002 y aseguró que el objetivo es alcanzar el 25 aniversario del parque «con más actividad, más empresas y una ocupación bastante mayor». El presidente de la asociación empresarial defendió además que el recinto ha dejado atrás años de escasa visibilidad. «Hasta hace poco este parque era prácticamente desconocido», reconoció, aunque ahora considera que se ha convertido en «un espacio atractivo, con buenas comunicaciones, vigilancia, limpieza y servicios», aunque reclamó la instalación de una gasolinera y una tienda "exprés" para hacerlo más atractivo.