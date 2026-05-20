Carlos Álvarez Cabrero: “Al acabar un cuadro se convierte en hijo mío”

La mirada personal e introspectiva del pintor Carlos Álvarez Cabrero se vuelca y echa a andar en cualquier calle de Oviedo o rincón de Asturias, captando la vida con una ternura envuelta en psicología y una atrayente composición pictórica. Hasta el 27 de junio se puede ver en Oviedo en la Biblioteca de Asturias la exposición “Fanzines, libros y carteles de Álvarez Cabrero”. Todo un retratista agudo, entrometido y perspicaz de esta ciudad.

Después de muchas exposiciones pictóricas, ¿cómo se le ocurrió montar una muestra del material gráfico y literario?

En base a que no tengo muchos sitios donde exponer mi pintura. Intenté que fuera de cerámica por las vidrieras, pero no puede ser. Estuve mucho tiempo para exponer en la Plaza del Pescado, y nada. Siendo en la biblioteca lo mejor era mostrar la referencia de los libros que había hecho.

Ha ilustrado libros individuales y colectivos. ¿Cómo afronta cada obra?

Depende del libro. A veces me lo cuenta el autor, otras hago la portada a mi gusto. Santiago Bertault me dijo que dibujara un burro ciego de alfafa para la portada del mismo libro, Suarón me cuenta algo más cómo quiere sus portadas. Para el libro “Palabra fiera” aproveché un cartel de un músico que había hecho para una fiesta de artes y oficios, que perfeccioné con Javier Granda. Cada libro tiene su historia. Recibí un encargo de Fermín Santos sobre mitología asturiana, que quería que fuera de corte urbana. En “El diluvio de la fresa” tuve que leer el libro. Tomé en plan literal el estilo surrealista. Es la portada más guapa que hice.

Muy presente en su obra el factor underground…

El fanzine “Letra y puñal” nació de un grupo de escritores asturianos y fue provechoso mutuamente. En Asturias siempre me valoraron más los escritores que los músicos. En cuanto a “Malas noticias”, la portada del disco de Los Suaves, les había mandado un Frankestein, una de sus canciones. Le gustó mucho a Yosi, el cantante, me explicó que lo que quería era el descendimiento de un Cristo.

También hay en la ciudad publicidad elaborada por usted, especialmente en la hostelería…

La publicidad surge del contacto con particulares que me lo ofrecen. Cotoya ha sido el más rentable. Ningún estamento oficial me ofreció nunca hacer nada.

¿Tuvo cantos de sirena por ir a trabajar a Barcelona o Madrid?

Nunca, no me lo planteo. No tengo salud para sobrevivir en esas ciudades inhóspitas. No se valora la calidad. El mundo del arte es jodido. No se valora la calidad. Para triunfar hay que tener contactos.

¿Sobre el influjo de que pintores ha edificado su obra?

Muchos. Primero me influenció el estilo de los pintores. Posteriormente adapté muchas técnicas comunicativas del cómic a los cuadros. Por citar algún artistas que me influyó Brueghel el viejo, muchos pintores surrealistas y del realismo pop.

¿Pintar ha sido su gran realización personal en la vida?

Primero me ha dado sinsabores, es una miseria vivir de ello. Disfruto del proceso de la pintura. Al acabar un cuadro se convierten en hijos míos.

¿Y qué dice de sus incursiones en el cine?

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Las películas son para mí válvulas de escape, aunque pierdo dinero, trato con la gente y me divierto. Aunque no hay interés porque mi cine no es políticamente correcto.