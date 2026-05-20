Daniel López-Acuña: «El hantavirus no es otro Covid, ni una pandemia»
El epidemiólogo destaca el «impecable operativo» de España con la OMS, en el fondeo del buque Hondius en Granadilla (Tenerife)
El brote de hantavirus andino detectado en el buque polar Hondius, está lejos de la dimensión de la Covid-19, y no es una njueva pandemia, aunque ha vuelto a despertar la inquietud social ante las enfermedades infecciosas». Así lo indicó ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA el exdirectivo de la OMS, afincado en Gijón, subrayando que la baja capacidad de transmisión del virus impide compararlo con una pandemia global, pese a su elevada letalidad, que puede alcanzar el 40%.
López-Acuña explicó que el hantavirus andino constituye una excepción entre esta familia de virus, ya que sí puede transmitirse entre personas, aunque únicamente mediante contacto estrecho y no por vía aérea. El doctor comparó esta situación con los contagios de ébola asociados a ritos funerarios en África, donde el contacto físico con los cadáveres favorecía la propagación, hasta el punto de que fueron prohibidos. López-Acuña calificó de «impecable» la operación de llegada del rompe hielos Hondius a Granadilla (Tenerife), un plan coordinado entre el Gobierno de España y lAOMS, que «nunca supuso un riesgo de diseminación masiva, sino un brote acotado que requería vigilancia exhaustiva y aislamiento prolongado, debido a un periodo de incubación de entre ocho y diez semanas», tal como destacó.
López-Acuña señaló las carencias de coordinación sanitaria en Europa y criticó la disparidad de protocolos entre países. Para López-Acuña, las epidemias demuestran que «ningún país es una isla epidemiológica, porque los patógenos no entienden de fronteras» y evidencian la necesidad de reforzar los mecanismos comunes de respuesta sanitaria en la Unión Europea. El brote de hantavirus nunca fue declarado una emergencia sanitaria como sí acaba de serlo el ébola
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