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La escritora Mónica Rodríguez entrega en el Club LA NUEVA ESPAÑA los premios del certamen literario de La Gesta, que lleva su nombre

«Me emociona profundamente veros con esos ojos brillantes de escritores», asegura la novelista, ex alumna del colegio, referente en literatura infantil y juvenil

Por la izquierda , Andrés Flórez, June Ron, Mónica Rodríguez, Pilar Alberdi, Óscar Giannoni, Roque Valdés, Juana Cal, Carlota García, Verónica Quevedo, Tatiana Martínez de Vega y David Lombardía.

Por la izquierda , Andrés Flórez, June Ron, Mónica Rodríguez, Pilar Alberdi, Óscar Giannoni, Roque Valdés, Juana Cal, Carlota García, Verónica Quevedo, Tatiana Martínez de Vega y David Lombardía. / LNE

María José Iglesias

María José Iglesias

«Me emociona profundamente veros con esos ojos brillantes de escritores», Así se dirigió ayer la escritora Mónica Rodríguez, a los alumnos del Colegio La Gesta, que escenificaron en el Club la entrega de premios del V Certamen de Microrrelatos convocado por el centro, que lleva el nombre de su ilustre ex alumna. Mónica Rodríguez, referente de la literatura infantil y juvenil en España, estrena ahora una novela sobre la Guerra Civil, sobre la que mantendrá un encuentro en el foro cultural del periódico, el 29 de julio. En la categoría de Profesorado, el jurado reconoció el talento de Tatiana Martínez de Vega Llorente, ganadora con el relato «La mio escuela», obra que destacó por su delicada reflexión sobre el paso del tiempo y las huellas que las personas dejan en los lugares y en la memoria.

En la categoría de Familiares, el finalista fue David Lombardía con «Reencuentro», mientras que el premio recayó en Verónica Quevedo por «Una nueva vecina», un relato imaginativo y entrañable. En 3º y 4º de Primaria, el grupo Súper Artistas de 3ºA, formado por Roque Valdés, Pilar Alberdi , Óscar Giannoni y Juana Cal, recibió el reconocimiento como finalista por «Gomilego», una historia de fantasía y humor. El premio fue para Carlota García Quevedo con «La misión Rayo más peligrosa del mundo», que destacó por su ritmo y creatividad. En 5º y 6º de Primaria, Juan Esteban Piraquive obtuvo el puesto de finalista con «La oscuridad», mientras que June Ron se alzó con el galardón gracias a «El día en que mi hermano se convirtió en sapo», un texto que sorprendió al jurado por su imaginación desbordante y su capacidad para combinar humor y ternura. Andrés Flórez, director del Colegio, felicitó a los galardonados y les animó a seguir leyendo y escribiendo.

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