IU presenta un informe que denuncia el "fracaso" del modelo de participación ciudadana en Oviedo

IU-Convocatoria por Oviedo reclamó este miércoles la apertura de un debate público en todos los distritos de la ciudad para revisar "de arriba abajo" el actual modelo de participación ciudadana, que la formación considera "agotado" y convertido en un "entramado burocrático" con escasa capacidad para transformar las propuestas vecinales en actuaciones reales. El grupo municipal sostiene que el problema no está en la falta de implicación de la ciudadanía, sino en un sistema que recoge demandas, las deriva a informes y, en demasiados casos, no ofrece resultados visibles.

El portavoz municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, defendió la necesidad de abordar una reforma profunda tras presentar un informe sobre el funcionamiento de los Consejos de Distrito, los consejos sectoriales y el conjunto de los mecanismos participativos municipales. "La ciudadanía participa, propone y reclama, pero sus propuestas raramente se materializan", afirmó Llamazares atribuyó esa situación a los retrasos administrativos, la dependencia excesiva de los informes técnicos y la falta de seguimiento de los acuerdos.

El informe elaborado por la formación subraya que muchas de las iniciativas aprobadas en los distritos acaban encalladas durante años en fases de estudio, redacción de proyecto, licitación o simple análisis de viabilidad. Entre los ejemplos citados figuran cubiertas en centros sociales del Distrito Rural 2, mejoras de accesibilidad entre Pumarín y Tocote, el parque infantil de Abundio Gascón, actuaciones de movilidad, saneamientos rurales, mejoras viarias e instalaciones deportivas.

La formación también denuncia que la capacidad de decisión vecinal queda a menudo subordinada a los criterios de los servicios técnicos municipales, que determinan la viabilidad de las propuestas, las reinterpretan o incluso las modifican sin una devolución suficiente a quienes las plantearon. Según el análisis, las asociaciones se ven obligadas a formular demandas con un nivel de precisión técnica que muchas veces no está a su alcance, lo que introduce una desigualdad evidente: avanzan con más facilidad las actuaciones sencillas, como bancos, papeleras o pequeñas mejoras, mientras que proyectos complejos de saneamiento o equipamientos quedan bloqueados durante años.

Otro de los puntos centrales del diagnóstico es la falta de transparencia sobre qué actuaciones cuentan realmente como propuestas de distrito y cuáles ya estaban previstas por el Ayuntamiento. IU advierte de que, en ocasiones, iniciativas vinculadas a estudios de movilidad, zonas de bajas emisiones, inversiones ya presupuestadas o proyectos previamente diseñados acaban presentándose como resultado de la participación, lo que abre dudas sobre el margen real de los distritos para priorizar inversiones. A ello se suma, según el informe, un desequilibrio entre la zona urbana y la rural.

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Por todo ello, IU-Convocatoria por Oviedo reclama una reforma integral que dote a los órganos participativos de más capacidad ejecutiva, calendarios públicos, responsables definidos, indicadores de cumplimiento, asistencia técnica a las asociaciones y mecanismos claros de evaluación. Llamazares recordó que el propio Ayuntamiento ya había reconocido la necesidad de revisar el modelo en el Plan Estratégico de Participación Ciudadana 2025-2028, pero sostuvo que "año y medio después no se ha hecho nada o muy poco". "Urge un debate público sobre la participación ciudadana que nos permita corregir estos errores y garantizar que las decisiones vecinales se traduzcan en hechos concretos", concluyó.