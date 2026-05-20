Oviedo acoge la exposición "Florecer despacio" de Karina Orlova en Villa Magdalena
Se podrá visitar del 22 al 31 de mayo y la muestra plantea un recorrido visual por los paisajes de Asturias
El Centro Social Villa Magdalena acogerá del 22 al 31 de mayo la exposición "Florecer despacio", de la artista Karina Orlova (Orikey). La muestra está inspirada en la naturaleza asturiana y plantea un recorrido visual vinculado al océano, la niebla, la flora y los paisajes de Asturias.
La exposición reúne obras situadas entre la abstracción y las formas naturales, con el color, la luz y las formas orgánicas como elementos principales. Según la propuesta, "Florecer despacio" invita al visitante a interpretar las piezas desde su propia experiencia y a acercarse a una mirada más pausada del entorno.
La muestra forma parte del programa Espacio de Exposiciones de Centros Sociales, una iniciativa del Ayuntamiento de Oviedo para acercar la cultura a los barrios y ofrecer espacios de difusión a artistas, colectivos y asociaciones. La actividad se enmarca también en el impulso cultural de Oviedo 2031, ciudad candidata a Capital Europea de la Cultura.
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