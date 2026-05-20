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El PSOE pide reconocer a los trabajadores municipales represaliados por el franquismo en Oviedo

La iniciativa plantea que la institución municipal rinda homenaje expreso a quienes fueron perseguidos por motivos ideológicos, sindicales o políticos

Carlos Fernández Llaneza

Carlos Fernández Llaneza

Pelayo Méndez

Oviedo

El Grupo Municipal Socialista defenderá en la próxima comisión plenaria de Economía e Interior una proposición para que el Ayuntamiento de Oviedo impulse un reconocimiento institucional a los funcionarios y trabajadores municipales represaliados por el franquismo. La iniciativa plantea que la institución municipal rinda homenaje expreso a quienes, tras el golpe de Estado de 1936, la guerra y los años posteriores de dictadura, sufrieron expedientes de depuración, sanciones, ceses, encarcelamientos o persecución por motivos ideológicos, sindicales o políticos.

El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, defendió que este reconocimiento responde a una obligación democrática de las instituciones. "La recuperación de la memoria democrática constituye un deber institucional y un compromiso con los valores de libertad, justicia y dignidad que sustentan nuestro sistema constitucional", señaló. El edil subrayó que el Ayuntamiento, como administración democrática heredera de aquella institución municipal, debe reparar simbólicamente a quienes fueron castigados por defender los principios democráticos y la justicia social.

La propuesta del PSOE incluye también la realización de un estudio histórico y documental que permita identificar a los empleados municipales represaliados y recuperar su memoria en el ámbito de la administración ovetense. En ese sentido, Fernández Llaneza recordó el trabajo desarrollado por la que fue archivera municipal, Ana Herrero, recientemente jubilada. "Creemos oportuno, también, que para este homenaje se cuente con la representación de los trabajadores municipales y se invite a participar a los delegados de las distintas secciones sindicales", señaló Llaneza.

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El texto que los socialistas llevarán a comisión contempla la instalación de una placa, monolito o elemento memorial en un espacio público o dependencia municipal, así como la organización de actividades educativas, culturales y de divulgación vinculadas a la memoria democrática local. Desde el PSOE recuerdan que la Ley de Memoria Democrática obliga a las instituciones públicas a promover el reconocimiento y la reparación moral de las víctimas de la guerra y la dictadura, y apuntan que otros concejos asturianos, como Avilés, ya han dado pasos similares.

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