Retoman los derribos de casas abandonadas en El Rayo

La Oficina Municipal de Rehabilitación, dependiente de la concejalía de Gestión Urbanística que dirige Nacho Cuesta, continúa avanzando en la recuperación urbana de las Unidades de Gestión con una nueva demolición en la calle del Rayo 22, dentro del Plan Especial del Rayo-Mercadín.

Se trata de una nueva actuación dentro del programa municipal de inspección y control de inmuebles deteriorados. La última demolición se había ejecutado en enero, tras otra realizada en noviembre, y actualmente permanecen pendientes otras ocho actuaciones en el entorno del Rayo y tres más en La Tenderina.

Según explicó el concejal Nacho Cuesta, la Oficina está trabajando "a un ritmo muy ágil y estamos consiguiendo acabar con el deterioro y abandono de esta zona gracias a la actuación y los requerimientos realizados a los propietarios". El Ayuntamiento afirma que "actúa" para recuperar la zona y acabar con la insalubridad".

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Estas actuaciones forman parte de las inspecciones de oficio en inmuebles incluidos en los planes especiales y parciales de Rayo-Mercadín, Tenderina, La Manjoya y Almacenes Industriales. En este caso, el edificio presentaba graves deficiencias estructurales en la cubierta, imposibles de reparar por su situación de fuera de ordenación.