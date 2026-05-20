Retoman los derribos de casas abandonadas en El Rayo
"Estamos consiguiendo acabar con el deterioro de esta zona de la ciudad", indica el concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta
La Oficina Municipal de Rehabilitación, dependiente de la concejalía de Gestión Urbanística que dirige Nacho Cuesta, continúa avanzando en la recuperación urbana de las Unidades de Gestión con una nueva demolición en la calle del Rayo 22, dentro del Plan Especial del Rayo-Mercadín.
Se trata de una nueva actuación dentro del programa municipal de inspección y control de inmuebles deteriorados. La última demolición se había ejecutado en enero, tras otra realizada en noviembre, y actualmente permanecen pendientes otras ocho actuaciones en el entorno del Rayo y tres más en La Tenderina.
Según explicó el concejal Nacho Cuesta, la Oficina está trabajando "a un ritmo muy ágil y estamos consiguiendo acabar con el deterioro y abandono de esta zona gracias a la actuación y los requerimientos realizados a los propietarios". El Ayuntamiento afirma que "actúa" para recuperar la zona y acabar con la insalubridad".
Estas actuaciones forman parte de las inspecciones de oficio en inmuebles incluidos en los planes especiales y parciales de Rayo-Mercadín, Tenderina, La Manjoya y Almacenes Industriales. En este caso, el edificio presentaba graves deficiencias estructurales en la cubierta, imposibles de reparar por su situación de fuera de ordenación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detienen a un hombre en Oviedo por la muerte de dos personas
- El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero
- Piden ayuda para localizar a una menor desaparecida en Oviedo desde el viernes: “Estamos angustiados”
- La cafetería más ilustrada de Oviedo también vende libros y está junto a Gascona: 'La gente entra y a los 30 segundos se les dibuja una sonrisa
- El toxicómano detenido en Oviedo por matar a puñaladas a su hermana y su cuñado amenazaba a familiares y vecinos, y las víctimas habían advertido: 'Este hijo de Satanás nos quiere prender fuego
- Hallada sana y salva la menor desaparecida en Oviedo desde el viernes
- El día más terrorífico de 'Sira', la tercera víctima del doble crimen de Oviedo: 'Está asustada, no se mueve de una esquina
- Bombazo musical en Oviedo: los gestores del Movistar Arena, dispuestos a hacer grandes conciertos en el Palacio de los Deportes