Rodrigo Costoya rebate mitos del Camino de Santiago: «Triunfó gracias a Gelmírez»

Rodrigo Costoya es uno de los referentes de la novela histórica de España, ganador del Certamen Internacional de Úbeda (2020) con «El Custodio de los libros» y del Rafaguillo Ciudad de Carlet (2025) por su obra «El siglo del milagro». Y un enamorado del Camino de Santiago, «que ha hecho treinta veces. «Estoy a 70 kilómetros de acabar el número treinta y uno». Ayer habló sobre todo del camino jacobeo en el Club LA NUEVA ESPAÑA.

«Estar en Oviedo para hablar del Camino de Santiago es un absoluto privilegio, probablemente no hay otro sitio mejor para hacerlo», afirmó Rodrigo Costoya, que fue presentado por Marisa Díaz, «una ávida lectora de novela histórica», quien destacó el afán del autor, nacido en Torrelavega pero criado y afincado en la capital gallega, «por romper el relato de leyendas y mitos, aportando datos más científicos».

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Rodrigo Costoya empezó destacando que «Oviedo es la ciudad por la que pasan más caminos, está el a mi juicio mal llamado Primitivo, que mejor se podrá denominar Originario o Primigenio; hay un ranal del Camino del Norte y llega el camino del Salvador, que viene desde León para acumplir el dicho de «Quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al Señor». Para Costoya «Santiago es una anomalía, que sea con Roma y Jerusalén uno de los tres grandes centros de la cristiandad», sobre todo cuando hay datos históricos que contradicen la presencia de la tumba del apóstol como «la excomulgación del Obispo Cresconio por parte del Papa, por decir eso». El autor de «El siglo del milagro» atribuyó «el éxito del Camino jacobeo» y que se convirtiera a traves de los siglos en «la línea de vida de una civilización» al obispo Diego Gelmírez: «Su plan no tenía fisuras; con la orden de Cluny impulsó la primera gran guía turística y una especie de red de cajeros», afirmó.