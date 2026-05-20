Rosario Neira, en el ciclo "Diálogos del Arte": "Una vez que lo escribo, el poema es libre"

El quirosano Adolfo Manzano tiene "la vocación de meterse en fregados", de los que no sabe nada y de los que espera que le acaben "descubriendo algo y descubrirme a mí". En uno de esos "fregados" acabó ayer, en un revelador intercambio de impresiones con la poeta ovetense Rosario Neira propiciado por la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias. El escultor y la escritora fueron los invitados a una nueva entrega del ciclo "Diálogos del Arte", esta vez en el patio del Palacio de Velarde y en un acto muy concurrido.

Ambos, Rosario y Adolfo, reconocieron el poder transformador de la mirada que contempla la obra, ya sea a través de la lectura de un poema o de la observación de una escultura. "El lector aporta su carga de experiencia, de reflexión...", anotó Neira, haciendo ver que "el texto da unas claves y luego cada persona le da una interpretación". "Una vez que lo escribo, entiendo que el poema es libre, el lector tiene libertad para darle su interpretación", declaró. "La misma obra, en distintos momentos de la vida, es otra obra", admitió Manzano. "La obra de arte, necesariamente, tiene vida propia, no hay objetividad, solo hay subjetividad", agregó. El escultor citó a Borges, por aquello de que escribía teniendo en mente el principio y el final del texto y que lo que le interesaba era la búsqueda de lo que había entre ellos. El escultor asturiano afronta su obra de modo similar: "Siempre estoy buscando que aparezca algo inesperado, que se me revele".

Rosario Neira, ganadora del Premio Adonais de Poesía, especificó que la escritura, pese a todo, no es su ocupación profesional –esa es la docencia, concretó– y que se acerca a ella desde otro lugar. "Cualquier persona que se dedique a la escritura, lo primero que tiene que hacer es leer mucho, porque de lo leído surge la escritura", explicó. Así nació en ella, devoradora de todo tipo de lecturas desde su infancia.

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La conversación transcurrió plácidamente, dirigida por el vocal de la directiva de los Amigos del Bellas Artes Martín Caicoya y con imágenes de esculturas y versos de los dos artistas proyectándose en una pantalla a sus espaldas.