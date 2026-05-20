Setecientos escolares llenan el Cristo por la celebración de las Olimpiadas Deportivas Intercentros José Luis Capitán en Oviedo

"El cariño que me dais es la mejor medicina", dijo José Luis Capitán este miércoles en las instalaciones deportivas del Cristo, donde la duodécima edición de las Olimpiadas Deportivas Intercentros que llevan su nombre volvió a reunir a unos 700 alumnos de sexto de Primaria en una jornada marcada por el buen tiempo y las altas temperaturas. La cita, que comenzó sobre las diez de la mañana, congregó a 21 colegios —dieciocho de Oviedo, dos de Grao y uno de San Cucao— en torno a unos juegos sin medallas, pensados para fomentar el compañerismo a través de deportes alternativos.

Los escolares participaron durante toda la mañana en seis modalidades trabajadas previamente en las clases de Educación Física: cestomóvil, balón prisionero, botebol, rondín, kin-ball y hockey. Todas ellas vienen de otros deportes y se adaptan con reglas nuevas, ofreciendo una variante diferente de las disciplinas habituales. "El objetivo de estas adaptaciones es que todos los niños puedan pasárselo bien, independientemente del nivel de destreza que tengan", señaló Ángel Fernández, profesor del C. P. Villafría y organizador.

Un grupo de niños juegan al cestomóvil. / Pelayo Méndez

Durante las tres horas que duró la actividad, los distintos grupos de los colegios fueron pasando por todas las modalidades y se enfrentaron a equipos de otros centros. En todo momento, la jornada contó con árbitros y con servicios de emergencia preparados para intervenir ante cualquier incidente. "Aquí no se viene a competir, preparamos durante todo el año estos juegos en las clases y el verdadero premio es compartir esta jornada", explicó Miguel Cuesta, profesor del C. P. La Ería y otro de los organizadores.

Una iniciativa bien valorada

Una vez concluidas las actividades, todos los niños se reunieron en las gradas del campo para participar en una ceremonia de despedida dirigida por Miguel Cuesta. El profesor del C. P. La Ería tomó la palabra para agradecer la implicación de todas las personas que hacen posible que las Olimpiadas Deportivas Intercentros José Luis Capitán sigan celebrándose.

"El Ayuntamiento de Oviedo está orgulloso del trabajo que hacen los centros, nuestros profes, la colaboración de todas las instituciones y sobre todo de vosotros y vuestras familias, que vivís año tras año este proyecto", señaló la concejala de Deportes, Concepción Méndez. La edil también aprovechó para vincular la iniciativa con el reconocimiento de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte.

Un momento durante el discurso de José Luis Capitán, ayudado por Miguel Cuesta. / Pelayo Méndez

La ceremonia tuvo un tono emotivo a raíz de las palabras de Eva Ledo, consejera de Educación del Principado, quien puso el acento en el componente humano de la jornada. "Este evento es todo un triunfo, no estamos ante una cosa menor, hablamos de una escuela de vida saludable", afirmó.

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Ledo recordó a los alumnos que el deporte es también una forma de aprender a compartir, a ser solidarios y a crecer junto a los demás. "Nada os va a hacer más felices que ayudar. El sentimiento de ver que podéis avanzar ayudando al que tenéis al lado y que en un momento dado lo está pasando mal es único, y eso en la vida deportiva se vive cada día", concluyó antes de que toda la grada hiciese varias olas para despedir la edición y agradecer la presencia, una vez más, de José Luis Capitán.