"Susi", el toxicómano de Oviedo acusado de matar a su hermana y a su cuñado, los dejó desangrarse durante horas tras acuchillarlos

Jesús López Alonso, el toxicómano de 67 años que fue detenido como presunto autor de la muerte de su propia hermana y de la pareja de esta en los pisos de la Sindical, en el barrio de Vallobín, les asestó varias puñaladas a cada uno de los fallecidos y los dejó desangrerse durante horas. Según el informe provisional de la autopsia del cadáver de María López, al que ha tenido acceso en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, la fecha de la muerte se fija el pasado lunes día 18. "Susi" --así es conocido el arrestado en Oviedo-- fue detenido esa misma noche, concretamente a las doce y cuarto.

El avance de la autopsia refleja además que la hora exacta de la muerte de María López está aún por determinar. No obstante, una de sus primas, Pamela Viñuela, asegura que habló con ella por videollamada el domingo. Según ha podido saber este diario, el informe de la autopsia del otro fallecido, José Corujo, aún no está cerrado "a falta de más pruebas".

Dos homicidios más

"Susi", que según sus propios familiares "lleva toda la vida en la droga", ya estuvo en la cárcel en dos ocasiones por sendos homicidios, uno cometido "por celos" en Pumarín en el año 1983 y otro perpetrado tres años después en Santa Marina de Piedramuelle, donde mató a tiros a un hombre con la misma pistola que el fallecido le había pedido que le guardase mientras estaba en prisión.

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La voz de alarma la dio otro consumidor de drogas que fue a casa del detenido "a pillar", el término que se usa en el argot para referirse a la compra de sustancias estupefacientes. Según explica la prima del arrestado, Pamela Viñuela, "Susi" vendía todo tipo de drogas –"cocaína, pastillas hachís y hasta heroína"– para costearse su propia adicción. El hombre entró en la casa del detenido y este, mostrándole los dos cadáveres, le dijo: "Mira y verás cómo pesan". Acto seguido se activó el operativo que acabó con el presunto criminal en los calabozos. Cuando la Policía Nacional accedió a la vivienda se encontró a Jesús López Alonso "ajeno a la gravedad del asunto". Eran las doce y cuarto de la noche y el propietario de una cafetería cercana a la casa en la que ocurrieron los hechos afirma que "Susi" le había dicho horas antes que llevaba siete días sin dormir por el consumo de cocaína.