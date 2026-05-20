Vox exige "rigor" al Ayuntamiento de Oviedo antes de comprar la antigua Fábrica de Loza de San Claudio

Vox Oviedo llevará a la Comisión de Urbanismo un ruego para exigir al Ayuntamiento "rigor" antes de avanzar en una posible compra de la antigua Fábrica de Loza de San Claudio y de la parcela anexa. El grupo municipal advierte de que el complejo presenta condicionantes que, a su juicio, deben analizarse con carácter previo a cualquier operación, entre ellos su clasificación como suelo de área industrial, posibles afecciones hidráulicas y limitaciones legales que podrían condicionar tanto los usos futuros como las intervenciones públicas en el ámbito.

La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta, subrayó que el Consistorio debe aclarar todos esos extremos antes de dar ningún paso. “El Ayuntamiento debe aclarar con rigor qué limitaciones y afecciones existen sobre esta finca. Resulta imprescindible comprobar el alcance real de la inundabilidad y el impacto que ello podría tener en una eventual intervención pública”, afirmó Peralta, que reclama una evaluación completa de la situación física, jurídica y técnica del conjunto industrial.

Noticias relacionadas

El ruego de Vox plantea tres medidas concretas: consultar a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico sobre el estado y las afecciones de los terrenos, recabar información de la Dirección General de Patrimonio acerca de cada edificio del complejo y encargar un estudio técnico sobre su conservación, las obras necesarias y el coste orientativo de una posible puesta en uso. Peralta enmarca la petición en el debate abierto tras las manifestaciones del equipo de gobierno sobre una eventual adquisición y en el contexto de la revisión del Plan General de Ordenación de Oviedo.