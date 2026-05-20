Vuelven las jornadas de Cine y Política a los Cines Embajadores: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y llévate 4 entradas dobles
Completa el formulario que acompaña esta información y participa
L. L.
Los Cines Embajadores Foncalada celebran una nueva edición de sus jornadas dedicadas al cine y la política. Cinco proyecciones que desde el 18 de mayo y hasta el lunes 15 de junio buscan reivindicar el papel del cine como un espacio de resistencia cultural.
En estas jornadas coordinadas y moderadas por Chus Neira, periodista de LA NUEVA ESPAÑA, cada película incluirá un coloquio posterior con un invitado especial.
Si quieres acudir para disfrutar en la gran pantalla de títulos como "Vals con Bashir" solo tienes que completar el formulario que acompaña esta información.
El ganador será comunicado por teléfono o correo electrónico.
Jornadas de Cine y Política
Estos son los títulos y horarios de las próximas proyecciones.
"Vals con Bashir": lunes 25 de mayo a las 19.45 horas.
"Dombass": lunes 1 de junio a las 19.45 horas
"Nader y Simin, una separación": lunes 8 de junio a las 19.45 horas
"Missing (desaparecido)": lunes 15 de junio a las 19.45 horas
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