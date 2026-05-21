El acusado de matar a su hermana y a su cuñado en Oviedo no deja de repetir que los dos fallecidos asesinaron a su madre

Jesús López Alonso no declaró oficialmente ni en los juzgados ni en comisaría, pero estos días no estuvo callado. Según ha podido saber este periódico "Susi" vuelve una y otra vez sobre la misma idea fija: su madre, Epifania Alonso, fallecida el pasado mes de febrero. Habla de ella de forma obsesiva, como si la muerte de la anciana, una mujer nonagenaria y enferma, siguiera aún instalada de manera enfermiza dentro de su cabeza. Durante los últimos días no paró de repetir que su hermana María López Alonso y su cuñado José Alberto González Corujo la habían matado y que él lo había denunciado en varias ocasiones sin que nadie, ni siquiera las autoridades, le hicieran caso. También insistió en que ambos le habían robado dinero, que se habían quedado con algo suyo, con una cantidad que él vinculaba a la muerte de su madre y a la convivencia en el piso de Vázquez de Mella.

Nada de eso encaja con lo que sostiene la familia. Los allegados de María y del propio detenido explican que Epifania Alonso, conocida cariñosamente como "Epi", era una mujer muy mayor, con distintas enfermedades, y que falleció por causas naturales, no por ningún episodio violento. Pero en el relato desordenado de "Susi", que lleva "toda la vida" conviviendo con las drogas, todo aparece mezclado: la muerte de la madre, el dinero, la casa, la supuesta ocupación de la vivienda y el odio contra su hermana y la pareja de esta. Los mismos delirios que, según familiares y vecinos, llevaba semanas gritando por la ventana de los pisos de la Sindical.

"¿Dónde está mi perra?"

"Susi" también preguntó por su perra en repetidas ocasiones. Se llama "Sira", aunque oficialmente figura registrada como "Lola". Es una mestiza blanca con manchas negras que convivía en la vivienda con el presunto homicida y las dos víctimas. El animal fue rescatado tras la intervención policial y trasladado al albergue municipal, donde llegó bloqueado por el miedo. "Está muy asustada, no se mueve de un rincón y tiembla constantemente", explicaron quienes están ahora a su cargo. "Susi" se acordó de ella de nuevo este jueves en los juzgados. Fue una de las pocas referencias concretas a un vínculo afectivo desde que la Policía encontró los dos cadáveres.

María López Alonso y José Alberto González Corujo se habían instalado con "Susi" en febrero, tras la muerte de la madre del detenido y de la fallecida. Lo hicieron, según la familia, para ayudarlo con las tareas de la casa y para intentar poner algo de orden en una convivencia ya muy deteriorada por la droga, los problemas mentales y la vida torcida de un hombre al que medio Oviedo conocía desde hacía décadas por sus entradas y salidas de prisión. "Susi", sin embargo, decía que eran "okupas". El domingo, un día antes del crimen, varias patrullas de la Policía Nacional acudieron al edificio después de que se asomara a la ventana con dos bombonas en la mano y gritara que María y José Alberto estaban ocupando su casa y que los iba a matar.

Desangrados

Un día después, según la investigación, cumplió aquellas amenazas. María López Alonso, de 68 años, y su pareja, veinte años menor que ella, murieron desangrados tras recibir varias puñaladas. El avance de la autopsia de María, al que tuvo acceso en exclusiva este diario, fijó la fecha de la muerte el lunes, el mismo día en que "Susi" fue arrestado, y describió una "etiología medicolegal homicida", con heridas compatibles con arma blanca y un shock hipovolémico como causa inmediata del fallecimiento. La autopsia de José Alberto González Corujo aún no está cerrada y su cuerpo no ha sido entregado porque el forense considera necesario practicar más pruebas. Fuentes conocedoras del caso aseguran que tiene una hermana, pero la única que se ha pronunciado hasta ahora es una sobrina suya que vive en Irlanda y que está dispuesta a hacerse cargo.

La voz de alarma la dio otro consumidor de drogas que fue a casa del detenido "a pillar", el término que se usa en el argot para referirse a la compra de sustancias estupefacientes. El hombre entró en la casa del detenido y este, mostrándole los dos cadáveres, le dijo: "Mira y verás cómo pesan". Acto seguido, esa persona se fue a denunciar los hechos a comisaría y el operativo se puso en marcha. "Susi" fue detenido a las doce y cuarto de la noche del pasado lunes. El ingreso en prisión de Jesús López Alonso cierra la primera fase del caso, pero abre una instrucción que deberá concretar si los hechos se califican finalmente como homicidio o asesinato, reconstruir la secuencia exacta de las muertes y aclarar el estado mental del investigado en el momento del ataque.

A prisión

Jesús López Alonso, el toxicómano acusado de matar a su hermana y a su cuñado en la casa que los tres compartían en Vallobín, concretamente en las viviendas conocidas como los pisos de la Sindical, en la calle Vázquez de Mella, pasó este jueves su primera noche entre rejas. El titular de la plaza número 1 de instrucción de Oviedo, de acuerdo con el ministerio fiscal, dictó horas antes una orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza, en la que se le atribuyen a "Susi" dos delitos "de homicidio o asesinato" por la muerte de María López Alonso y José Alberto González Corujo, una calificación que se concretará "según avance la instrucción".

La decisión de enviar al investigado a la cárcel se fundamenta en varios motivos. Por un lado, el juez interpreta que existe riesgo de fuga, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se le imputan y "su falta de arraigo" en Oviedo, entre otras cosas porque Jesús López Alonso no tiene un puesto de trabajo ni familia directa que no le repudie por lo ocurrido. Además, "Susi" cuenta con un amplio currículum delictivo, una lista que encabezan otros dos homicidios, la muerte de dos hombres a balazos en los años ochenta del siglo pasado.

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Después de haber dormido tres noches en los calabozos de la comisaría de Buenavista, Jesús López Alonso llegó a los juzgados de Llamaquique en un furgón de la Policía Nacional poco antes de las once de la mañana. Una vez en las dependencias del Palacio de Justicia mantuvo un breve encuentro con la abogada del turno de oficio que ha asumido su defensa, Bárbara Sánchez, y después compareció ante el juez. Al igual que hizo en comisaría, "Susi", por recomendación de la letrada, se acogió a su derecho a no declarar.