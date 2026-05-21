Amanda Dotseth, directora del Museo Meadows de Dallas: "Espero ser una inspiración para otras mujeres jóvenes"

Amanda Dotseth es, desde el 2023, la primera directora del Museo Meadows de Dallas. Hoy, a las 19.00 horas, pronunciará una conferencia en el Museo de Bellas Artes de Asturias dentro del ciclo "Asturias Global" que la institución organiza con la colaboración de la Cámara de Comercio de Oviedo. El acceso es libre, hasta completar aforo.

¿Con qué expectativas viaja a Oviedo?

Muy positivas. Oviedo es desde hace muchos años una de mis ciudades favoritas de España, por su arquitectura e historia medieval, su gastronomía y su paisaje. La invitación de participar en Asturias Global es un honor y un placer.

Desde su experiencia en el Museo Meadows, ¿cómo puede contribuir una institución local a los grandes debates globales del arte?

En el Museo Meadows nuestra misión es compartir con el público del norte de Texas la rica cultura española, no sólo sus artes plásticas sino su historia, baile, música, gastronomía y mucho más. Como formamos parte de la Universidad Metodista del Sur, el papel del museo es fundamental en ese espacio de investigación. Veo un museo de arte que puede ayudar a inspirar diálogos nuevos sobre los temas relevantes globales –técnicas históricas de pintura o la importancia de instituciones culturales en la economía y la calidad de vida, el desarrollo de la lengua española en el mundo o la historia del Camino de Santiago– algo que hacemos con publicaciones y simposios académicos, pero también con programación educativa.

¿Qué papel deben desempeñar los museos para seguir siendo socialmente relevantes?

Cada museo participa en una red única, caracterizada por su colección y su misión, sus valores y cultura institucional y su relevancia para sus comunidades locales, nacionales e internacionales. Algunos, como el del Prado, son destinos turísticos y la mayoría de sus visitantes viene del extranjero. Su relevancia primera puede ser la global, aunque mantiene, por supuesto su compromiso con el pueblo español. El caso del Meadows es completamente distinto, y sólo por su tamaño reducido, porque forma parte de una universidad en una ciudad con poco turismo. La mayoría de nuestros visitantes vienen de Texas. Es muy complicado mantener un equilibrio entre las obligaciones y las respuestas que debemos ofrecer a las comunidades y personas a las que servimos. Recientemente hemos invertido más recursos en lo que nos hace más relevantes, en programación bilingüe, eventos sociales y musicales, a veces organizadas por los estudiantes universitarios, charlas breves para el público sobre temas de la historia del mundo hispano, y visitas de grupos escolares y familias.

¿Qué vínculos mantiene el Meadows Museum con España?

Gracias a nuestra misión bastante específica – promocionar y coleccionar el arte ibérico– hemos disfrutado enormemente de nuestras colaboraciones con instituciones españolas. No sería posible realizar nuestra misión sin contar con museos y otras organizaciones culturales españolas. A veces una colaboración consiste en prestar obra de arte. En otros casos hemos firmado convenios para realizar intercambios de investigadores, artistas o estudiantes. También trabajamos con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de España en Washington para organizar programación con el cine español, músicos o coreografías. Durante la última década hemos compartido programas con instituciones culturales españolas como el Teatro Real, ARCO, la Catedral de Santiago de Compostela, la ciudad de Valencia –ciudad hermana de Dallas–, El Prado, el Museo del Traje, las Colecciones Reales y muchos más.

Es la primera mujer directora del Museo Meadows...

Llego a este puesto después del fallecimiento de un director español, Mark Roglán, muy querido. Siempre estuve y sigo estando de acuerdo con su visión del museo, pero, claro, mi experiencia personal y formación –obviamente afectada por ser mujer– me dan otra perspectiva. He estado expuesta a problemas o situaciones que no tenía mi predecesor. Es importantísimo que los líderes tengan formaciones y experiencias distintas en sus vidas y que la siguiente generación de profesionales de museos o líderes de oenegés observen a personas con perfiles similares en posiciones de poder. Sé o, por lo menos, espero que por ocupar este puesto importante, otras jóvenes mujeres sientan la inspiración de imaginarse a sí mismas como jefas. Pero, hay que decir, que también espero poder ayudar a los jóvenes hombres también.

¿Qué ideas clave quiere transmitir a los ciudadanos asturianos?

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Normalmente digo algo sobre la importancia de la historia de España y su arte singular, pero imagino que en este caso no hace falta decirlo. Espero que el público asturiano aprecie la importancia de compartir sus conocimientos y sus tesoros fuera de España, con otras gentes. Muchos nunca van a poder visitar este fabuloso país, aunque sí aprender y apreciar su riquísima cultura. También confío que la historia fabulosa de Algur Meadows sirva como modelo de filantropía. Este apasionado del arte español tuvo algunos fallos y su descubrimiento del arte español fue casi por casualidad, pero su legado es único y continúa más de 60 años después de la fundación de su museo.