Una empresa madrileña se hará cargo del plan director para el Hospital Monte Naranco de Oviedo

El estudoi madrileo Árgola Arquitectos, que estuvo al frente de la reforma y ampliación del Hospital 12 de octubre ubicado en la capital española, diseñará el plan director y el proyecto básico para la reforma integral del hospital Monte Naranco. Esta sociedad ha sido seleccionada por la mesa de contratación y, una vez adjudicado el contrato que se hará en los próximos días, tendrá de ocho meses y medio para realizar el encargo.

Entre las directrices marcadas por la Consejería de Salud fijan como un «objetivo a considerar» que la mitad de las habitaciones sean individuales. Las actuales dependencias, especializadas en geriatría, cirugía mayor ambulatoria y programas como los cribados de cáncer de mama y colon, ya superan los 75 años de vida.

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La actividad ambulatoria será la base de la nueva estructura resultante de la reforma del equipamiento sanitario. El espacio destinado a consultas externas, que actualmente consta de 24 salas, se reubicará ante la «puesta en marcha de modelos y alternativas a la hospitalización convencional». Se estima que el número de pacientes que acudirá a las citas se incrementará, sobre todo desde Atención Primaria, «debido a la oferta de nuevos servicios», según aparece en la documentación.