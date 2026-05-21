La familia de una de las víctimas del doble crimen de Vallobín: "Lo tenía todo premeditado; se ensañó con ellos"

«Lo tenía todo premeditado. A primeros de mayo llamó al seguro para dar de baja a mi prima para que no le diéramos la despedida que le acabamos de hacer». Son palabras de Pamela Viñuela, una de las familiares de María López Alonso, la mujer asesinada por su hermano, ‘Susi’ Alonso. Su cuerpo y el de su pareja, José González Corujo, fueron encontrados la madrugada del lunes en uno de los pisos de la Sindical, en el barrio de Vallobín. El informe provisional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Asturias indica que el toxicómano de 67 años los acuchilló y los dejó desangrarse durante horas. Pocas horas después fue detenido por la Policía Nacional y, mientras pasaba a disposición judicial, familiares y amigos daban el último adiós a una mujer que era «todo dulzura».

Los cercanos a María López Alonso aún no se creen todo lo que ha pasado. «Imaginaros el dolor que tenemos», comentó una de las asistentes a la salida de la capilla tras el rito exequial de despedida celebrado en el tanatorio de El Salvador. Ya en el exterior, Pamela Viñuela comparó lo ocurrido con una «película de terror». «Tuve contacto con mi prima hasta el domingo. Me apoyaba mucho y era una mujer muy servicial». Hace una semana, recuerda, le cortó el pelo a su hermano. Ese que pocos días después le arrebató la vida. «Ni María ni José se merecían esta muerte y estamos desolados. Además, en todo este tiempo ni representantes de la Policía Nacional ni los ministros ni el presidente Barbón ni nadie ha descolgado el teléfono para hablar con nosotras. Nos enteramos por la prensa y las redes sociales de que eran ellos los asesinados. ‘Susi’ ya ha matado a cuatro personas y queremos que en esta ocasión no pague por solo una muerte, porque han sido dos. Queremos que se pudra en la cárcel porque se ensañó con ellos».

Pamela Viñuela tiene muy presente que ‘Susi’ ya había cumplido condena por dos crímenes ocurridos en los años 80. Uno de ellos tuvo lugar en Santa Marina de Piedramuelle, cuando asesinó a un hombre después de que ambos fueran a recuperar una pistola que la víctima había escondido antes de ingresar en prisión. Una vez localizada el arma, le disparó. Ya en 1986 mató a otro hombre que residía en Pumarín por una historia con una novia. A pesar de este historial de crímenes y consumo de drogas, su familia confió en él durante una época en la que dejó las drogas y se desintoxicó. Su actitud cambió y eso les hizo cambiar su opinión hacia él, pero todo cambió cuando volvió a las drogas. «Siempre fue muy egoísta. No quería que su madre mirara por el resto de sus hijos, solo la quería para él».

Además, el acoso hacia su prima «se incrementó desde hace tres meses». Fue entonces cuando la madre de María y ‘Susi’ falleció después de una operación de urgencia. «Me enviaba muchos audios y mensajes en los que me repetía que los iba a matar. En uno de ellos acababa de dar un empujón a mi prima». También tuvo palabras sumamente cariñosas de recuerdo para el otro fallecido. «José era una persona muy culta; sabía de libros, política, historia... Era listo como el hambre».

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Ahora su mayor temor es que el presunto asesino salga más pronto que tarde de la cárcel y vaya a por ella y su familia.