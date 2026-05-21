Hendrik Röver, al frente de "Los Deltonos" este viernes en Oviedo: "Esta es la formación más grasienta y musculosa que hemos tenido nunca; cada vez que sales al escenario sabes que va a ser estupendo"

Hendrik Röver (Berlín, 1966) lleva cuarenta años con “Los Deltonos”, incombustible trío de rock al que ha regresado en sus últimas formaciones el bajista asturiano Sergio Rodríguez "Tutu" y que se completa con Javier Arias a la batería. Así se presentan este viernes en la sala Tribeca Live de Oviedo (21 h./ 18 euros) para poner de largo su nuevo disco, “El futuro”.

“No temo al futuro, ya vendrá”, canta nada más empezar en este disco con portada luminosa. ¿Esa es la actitud?

Sí, creo que lo mejor está por llegar, no hemos hecho nuestros mejores conciertos ni nuestro mejor disco, esa sensación de búsqueda de lo que sea nos ha mantenido alegres y despiertos. Y esa portada y la canción era una forma de expresarlo de forma más directa.

¿No hay cansancio, no hay inercia al cabo de tanto tiempo?

Una vez que aceptas que tu oficio es este quiero pensar que es como todos los oficios artesanos, en los que siempre intentas buscar algo nuevo, algo mejor. “Los DelTonos” tenemos la grandísima suerte de que nuestro público nos pide material nuevo, no hemos tenido que convertirnos en una banda tributo de nuestro primer disco. La gente se alegra con cada nueva grabación.

¿Tiene que ver el tipo de música, el rock de raíz, más de directo?

Hemos tenido alguna etapa un poco más americana, más country-rock, pero en general hemos sido un grupo bastante musculoso y, sobre todo, con la formación que tenemos desde hace cinco años, con la vuelta de Sergio Tutu al grupo. Creo que esta es la formación más grasienta y musculosa que hemos tenido nunca. Cada vez que sales al escenario sabes que va a ser estupendo.

¿Cómo ha sido ese regreso a la formación básica del power-trío?

Hace cinco o seis años había cierta inercia en la banda que, a mí, como buscador del futuro rutilante, no me molaba mucho. Decidí volver a la formación de los primeros diez años, una vuelta a ciertos orígenes y el regreso a casa de un miembro de la familia, porque Sergio había tocado con nosotros en los noventa. Esa energía se notó y está siendo la formación más prolífica de toda la historia de “Deltonos”. Desde que hemos vuelto al trío hemos sacado dos dobles en directo, aparte de tres LP y un mini LP. La creatividad nos desborda.

Influye que dos de los miembros tengan su propio equipo de grabación.

Sergio y yo trabajamos en el mismo sistema, sí, y de Avilés a Muriedas (Cantabria) de ida y vuelta se hace muy fácil trabajar.

Cómo llegan estas nuevas canciones. ¿Está todo el tiempo componiendo, se pone para el disco?

En las temporadas entre discos voy cogiendo frases de aqui y allá, riffs de aquí y allá. Tengo el teléfono lleno de trocitos y cuando llega el momento de hacer un disco nuevo empiezo a juntarlos y eso suele dar lugar a nuevas canciones He aprendido a optimizar mis recursos y saber dódne y cómo guardo las cosas.

¿Antes era desorganizado?

Igual tenía menos experiencia. Al principio era muy difícil grabar tus ideas y ahora las nuevas tecnologías lo han hecho más fácil. A la chita callando hablamos de que “Deltonos” estamos de 40 aniversario. No lo publicitamos nada porque nuestra impresión es que las giras de aniversario están devaluadas, la gente los hace por cualquier mierda. Cuarenta años es un número cualquiera, ya lo celebraremos si conseguimos jubilarnos.

Pensaba que no se iban a jubilar nunca.

Cuando nos jubilemos totalmente, quiero decir, jubilarse entre comillas. Cuando uno lleva tanto tiempo en el escenario y disfruta tanto tocando, no lo va a dejar de un día a otro, mola demasiado.

Entiende a esos dinosaurios del rock que siguen en la carretrera.

Sí, el escenario es algo especial, un sentimiento estupendo, cuando ves las sonrisas de la gente… Tiene mucho retorno positivo. Así que, con lo bien que te lo pasas por qué vas a dejar de hacerlo.

Hablaba antes de cuando aceptó que su oficio era este. ¿Cuándo lo aceptó?

Empecé a tocar sin ningún tipo de intención de vivir de ello. Estaba estudiando una carrera y me di cuenta de que me pasaba el día en la carretera, que ya habíamos grabado un disco y que mi camino se había ido por ahí. Tenía que aceptarlo o no, y decidí aceptarlo.

Cuarenta años haciendo rock de base anglófona en español. ¿El tiempo le ha dado la razón?

Yo soy alemán y podía haber cantando en inglés felizmente, pero me di cuenta muy rápido de que la letra es la mitad de la canción, y que es la letra, mucho más que cualquier riff, lo que va a conectar con la gente, un estribillo que se van a ir cantando para casa. Hablando un idioma que el de enfrente entiende es mucho más fácil lograr esa conexión. Y todo ese rollo del inglés, sobre todo hasta hace unos años en que el nivel de inglés entre la población era bastante bajo, no tenía ningún sentido.

Pero la sintaxis, la morfología del idioma era complicada para su música.

Yo siempre lo comparo con el Tetris. Las letras en inglés son como las piezas de uno y las de castellano son las de cuatro con esquina. El reto es mucho mayor, hay que tener una visión matemática del espacio que tienes en el verso y utilizar las herramientas imprescindibles, como el diccionario de sinónimos y antónimos.

¿Cómo está funcionando este nuevo disco?

Partiendo de la base de que siempre que sacamos un disco pensamos que es el mejor, este disco está funcionando especialmente bien. Ya vamos por las segunda edición del vinilo y solo en esta primera temporada ya hemos tenido más de 25 fechas. Está funcionando.

¿Los directos?

Muy bien. El disco gusta mucho y estamos tocando bastantes canciones. Con mucha energía.

¿Repertorio?

Es nuestro disco número 23, son cerca de 300 canciones publicadas y cada vez es más difícil hacer una lista para el concierto. Al final está el material nuevo, las imprescindibles y alguna cosa más antigua que recuperamos para adaptar al sonido actual. Hay para todos.

“Hay que comprar vinilo”, decía hace mucho tiempo en un histórico directo. ¿También en esto la historia le ha dado la razón?

Las canciones son para que la gente se las lleve a casa, Los formatos físicos que gustosamente firmas después de un concierto son algo para dar en la mano. Al final lo importante es que lo disfruten. Ahora también vuelve el CD, aunque la industria automóvil nos ha hecho mucho daño, dejando de poner el reproductor.

¿Entonces no es un friki de los vinilos?

Noticias relacionadas

Realmente no soy muy coleccionista, no soy un enfermo. Mi colección de discos en vinilo o cd la he reducido cada cierto tiempo a cosas que sé que voy a volver a escuchar y las que no las llevo a una tienda de segunda mano para que otros las disfruten.