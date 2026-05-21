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Herido grave un Policía Local de Oviedo en un accidente de tráfico en la Ronda Sur: el motorista se dirigía a una intervención y fue golpeado por un vehículo

Los agente sufrió roturas de vértebras, externón y costillas y permanece ingresado en la UCI del HUCA

La Ronda Sur de Oviedo.

La Ronda Sur de Oviedo. / Fernando Rodríguez

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Grave accidente de tráfico en Oviedo, en el que un policía local resultó herido con múltiples fracturas. Los hechos tuvieron lugar al mediodía de este jueves, cuando el motorista se dirigía junto a otro compañero a una intervención con los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). Los dos agentes circulaban con sus respectivos vehículos por la Ronda Sur, con la sirena y las luces de emergencia activadas para advertir al resto de conductores. Sin embargo, un coche chocó contra uno de ellos a la altura de la rotonda de Fozaneldi, oficialmente glorieta del Cardenal Tarancón. El agente sufrió un fuerte golpe que lo desplazó varios metros y acabó a la altura de la calle Goya.

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En todo momento se mantuvo consciente, pese a los fuertes dolores que sufría. Hasta el lugar de los hechos se desplazó de forma inmediata una UVI móvil y los sanitarios le realizaron diferentes pruebas antes de su traslado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Los exámenes confirmaron que el agente tiene varias vértebras, costillas y el esternón rotos. Permanece ingresado en la UCI y los médicos acaban de confirmar que las fracturas no necesitan operación. Durante las próximas horas seguirá ingresado en esta unidad del HUCA y se espera que en los próximos días sea trasladado a planta si su evolución continúa siendo buena.

Uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos fue el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, para interesarse por el estado de salud del herido. Posteriormente, se trasladó al centro hospitalario para recibir a los familiares y mantenerse informado en todo momento de su evolución. Asimismo, la Jefatura de la Policía Local mantuvo contacto desde el primer momento con el entorno del agente para trasladar tranquilidad e informar de la evolución de la situación.

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De forma paralela, la Policía Local está llevando a cabo las correspondientes diligencias para determinar las causas que pudieron originar el accidente. En el lugar de los hechos tomaron diferentes mediciones y se entrevistaron con los testigos.

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