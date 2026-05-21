IU exige que el Ayuntamiento de Oviedo paralice la compra de chalecos antibalas a una empresa israelí

IU-Convocatoria por Oviedo exigió este jueves la paralización del contrato adjudicado por el Ayuntamiento a Guardian Homeland Security para la compra de chalecos antibalas, al considerar que la operación vulnera las medidas estatales contra el genocidio en Gaza y el apoyo a la población palestina. La formación lamentó "profundamente" que la mesa de contratación celebrada el martes diese luz verde a la adquisición y reclamó al equipo de gobierno que revierta la decisión.

El portavoz municipal de IU, Gaspar Llamazares, recordó al alcalde y a su equipo que el Ayuntamiento "debe cumplir el Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre", una norma que, según subrayó, no solo declara el embargo de armas, sino que también prohíbe "la compra de material de defensa o de doble uso". En ese marco, situó los chalecos antibalas adjudicados, que calificó como productos "made in Israel", tal y como, aseguró, figura en la página web de la empresa.

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"Desde ningún punto de vista humanitario, se puede consentir su financiación con dinero público", afirmó Llamazares, quien defendió que la normativa estatal ampara "un posicionamiento social internacional de defensa de los derechos humanos" y el veto al Estado de Israel. IU-Convocatoria por Oviedo advirtió de que, si el gobierno local no revierte el contrato, iniciará "todas las medidas" a su alcance, tanto políticas como jurídicas, para lograr su anulación.