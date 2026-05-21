Oviedo homenajea a un centenar de funcionarios: así será la festividad de Santa Rita de Casia

La sala de Cámara del Auditorio acogerá este mediodía la festividad de Santa Rita de Casia, patrona de los funcionarios. Un centenar de trabajadores municipales serán reconocidos en este acto organizado por la concejalía liderada por el primer teniente de alcalde, Mario Arias. En concreto, se distinguirán a 34 empleados que ya se han jubilado o lo harán a lo largo de este año. A esta lista se incorporarán otras doce personas que se retiraron el año pasado y anunciaron este paso al Ayuntamiento después de la celebración del año pasado que tuvo lugar en este mismo escenario y estuvo presidida por el Alcalde, Alfredo Canteli. Como es de costumbre, también se reconocerán a 41 personas que cumplen sus bodas de plata en la administración local y otros trece que ya suman cuarenta años de servicio para el Consistorio.

Este acto estará un año más cargado de momentos emocionantes. Los trabajadores son recibidos por los concejales del Ayuntamiento y el Regidor siempre reivindica que son una parte esencial para el funcionamiento diario de la ciudad. También desea lo mejor a aquellos trabajadores que se retiran tras una vida dedicada a la administración local.

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La celebración de esta festividad provocará que la mayoría de las dependencias municipales permanecerán cerradas a lo largo de la jornada de hoy. Continuarán ofreciendo su servicio habitual tanto la Policía Local como el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento así como los centros sociales.