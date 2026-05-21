Oviedo quiere que la Preba de la Sidra sea reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional

"La sidra es uno de los grandes elementos de diferenciación y un atractivo turístico no solo de Oviedo, sino de Asturias". Con esa defensa de la cultura sidrera abrió este jueves Alfredo García Quintana, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo, la presentación de la XXVI Preba de la Sidra, una cita ya consolidada en el calendario festivo de la capital asturiana y que volverá a convertir la calle Gascona en un escaparate gastronómico, cultural y turístico durante la primera semana de junio.

El Ayuntamiento de Oviedo quiere dar ahora un paso más con una celebración que ya cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional. García Quintana explicó que el objetivo municipal es lograr que la Preba alcance la categoría de Fiesta de Interés Turístico Nacional, una meta en la que, aseguró, ya se está trabajando "de manera coordinada". El edil subrayó que la sidra identifica a Oviedo y a Asturias "dentro y fuera del Principado" y que la Preba es una muestra de "nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestra identidad y nuestras tradiciones".

El concejal también agradeció el papel de la Asociación de Hosteleros de Gascona, tanto por su colaboración con las iniciativas del Ayuntamiento como por el trabajo que desarrolla durante todo el año para dinamizar la calle. En esa misma línea, Alfonso Menéndez, representante de los hosteleros, recordó que la asociación nació "hace más de veinte años" con el propósito de "dar un impulso al entorno de la sidra y a Gascona como colectivo". La Preba, añadió, es el acto central, pero forma parte de una programación más amplia que busca reforzar el papel de la calle como uno de los principales recursos turísticos de Oviedo.

La edición de este año mantiene su formato más popular, con la participación de 17 llagares, una votación oficial a cargo de un jurado de catadores y la tradicional compra del vaso. Menéndez destacó el crecimiento de la celebración, que empezó siendo una jornada concreta y se ha convertido en una semana de la sidra, con jornadas gastronómicas en las sidrerías asociadas. En ellas se podrán degustar menús, tapas y platos elaborados con sidra, desde recetas tradicionales como carnes guisadas hasta propuestas dulces con manzana y sidra, con la intención de que cada establecimiento aporte variedad y personalidad a la cita.

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El programa de la Preba

El programa arrancará con las Jornadas de Platos a la Sidra, del 1 al 7 de junio, en las sidrerías de Gascona. El viernes 5 habrá una charla-coloquio sobre "La Cultura Sidrera", de 19.00 a 20.30 horas, y a las 21.00 horas un concierto de Fran Juesas, con Jimaguas como artistas invitados. El sábado 6, de 12.00 a 15.00 horas, se celebrará la II Preba de la Sidra Artesana; a las 17.00 horas, el Concurso Oficial de Escanciadores; y a las 20.30 horas, "Gascona en danza". El domingo 7 llegará el acto principal, la XXVI Preba de la Sidra, de 12.00 a 15.00 horas, con música en la calle y el cierre festivo de una cita que Oviedo aspira a proyectar ya con rango nacional.