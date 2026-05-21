Oviedo refuerza su candidatura cultural con un ciclo de conciertos y debates sobre jazz

Oviedo reforzará en las próximas semanas su papel como espacio de encuentro cultural con la puesta en marcha de Oviedo Jazz Europa, un ciclo promovido por Kairos Music que reunirá conciertos, mesas redondas y charlas profesionales con el jazz como hilo conductor entre Asturias, Europa e Iberoamérica. La propuesta reivindica la música como un territorio común para el diálogo, la mezcla y el intercambio entre culturas, en sintonía con la propia naturaleza del jazz, un género construido históricamente sobre cruces de influencias.

El principal atractivo de la programación será Jazz About Bach, que llegará al Teatro Campoamor el lunes 25 de mayo, a las 20.30 horas. La propuesta, dirigida artísticamente por el saxofonista y compositor Ariel Brínguez, plantea un diálogo entre el universo de Johann Sebastian Bach y la libertad del jazz. El concierto contará con arreglos originales del propio Brínguez y reunirá sobre el escenario a su quinteto, la Orquesta de Cámara Solidaria (OCAS) y el Coro de Voces Blancas del Nalón, bajo la dirección de Pedro Ordieres.

La actividad continuará los días 18 y 19 de junio en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo y en la Sala de Cámara del Auditorio de Oviedo, con una programación orientada al intercambio profesional. Entre los contenidos previstos figuran conversaciones sobre jazz e identidad cultural europea, la presentación de un estudio sobre festivales de jazz en España y varias mesas redondas dedicadas al proceso creativo de Jazz About Bach, la relación entre Iberoamérica y el jazz y los vínculos entre jazz y poesía.

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El ciclo concluirá el 20 de junio, a las 13.00 horas, en el Pozo San Luis de Langreo, con una nueva representación de Jazz About Bach, en esta ocasión dirigida por Manuel Paz. El proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, ciudad candidata a Capital Europea de la Cultura 2031, la Universidad de Oviedo, European Jazz Network, Fundación SGAE, OCAS y el Ayuntamiento de Langreo, además de Plataforma Jazz España como colaborador de contenidos.