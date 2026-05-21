Oviedo vivirá una fiesta de la música coral este sábado en el Auditorio Príncipe Felipe
La cita, que arrancará a las 19.30 horas, reúne al Coro Vetusta, la Bodega de Candás y Stelas do Mar
Oviedo afina la voz para una de sus citas corales más esperadas. La Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe acogerá este sábado, 23 de mayo, a las 19.30 horas, la XXII edición del Festival Coral "Ciudad de Oviedo", una convocatoria organizada por el Coro Vetusta de Oviedo que vuelve a reunir en la capital asturiana a destacadas formaciones del panorama coral. La entrada será libre hasta completar aforo, en una velada pensada para acercar al público ovetense una cuidada muestra de música coral.
El festival contará con la participación del Coro Vetusta, anfitrión del encuentro y dirigido por Carlos Ruiz de Arcaute Rivero, además del Coro de la Bodega de Candás, bajo la batuta de Pablo Camblor García, y el Coro Stelas do Mar de Mugardos, procedente de A Coruña y dirigido por Miriam Fernández Marín. La organización ha seleccionado a estas agrupaciones por su trayectoria, su calidad interpretativa y su reconocido trabajo dentro del ámbito coral, con el objetivo de ofrecer una cita de alto nivel artístico.
La edición de este año tendrá, además, un carácter especialmente emotivo para el Coro Vetusta, que celebra su 30 aniversario. Por ello, la XXII edición del Festival Coral Ciudad de Oviedo se presenta como una auténtica fiesta musical. la cita ya está consolidada en la agenda cultural de la ciudad y el coro anfitrión la afronta con la ilusión de mantener vivo el prestigio de un festival muy querido por el público ovetense.
