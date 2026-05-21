La Policía investiga a una madre que se llevó a su hija recién nacida del HUCA sin el alta
El hospital dio aviso a las autoridades al percatarse de la ausencia de la madre y la bebé, quienes habrían sido ayudadas por terceros
Dio a luz el martes a una niña en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y el miércoles a las 9.15 horas se fue del centro hospitalario sin su alta ni el de su hija. La Policía Nacional investiga a una madre que se llevó a la menor sin notificarlo a los sanitarios. La mujer era conocedora de que tenía abierto un expediente en Servicios Sociales por desprotección al menor por el que no podía abandonar las instalaciones con el bebé y los testigos creen que tomó la decisión ante el miedo de que le quitasen la custodia del recién nacido.
Fue el personal del HUCA quien las echó en falta. No estaban ni en la habitación ni en el resto de dependencias hospitalarias. Se cree que la mujer recibió la ayuda de otras personas para poder llevar a cabo su plan. De inmediato, se dio aviso de los hechos a la Policía Nacional y al Guardia Civil.
Fuentes de la Jefatura Superior de Asturias detallan que por el momento no se ha interpuesto ninguna denuncia contra la mujer por la sustracción del menor. Esta situación conlleva que si los policías la encuentran por la calle, la identificarán y comprobarán cómo está el bebé. Si se encuentra en buen estado de salud y no atisban ninguna sospecha de delito, no detendrán a la madre. Además, la investigación apunta a que la bebé no corre peligro al estar con su madre.
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