El PP critica el «la falta de liderazgo» del Principado con el viejo HUCA
El PP acusa al Gobierno regional de "agotamiento" y de "incapacidad de coordinarse" ante los retrasos del viejo HUCA
Descoordinación, desgobierno y falta absoluta de liderazgo. Estas fueron las criticas que el PP lanzó ayer al Principado por la situación del viejo HUCA y después de la reunión que mantuvo Ovidio Zapico con los vecinos. A través de una nota de prensa, la formación liderada por Mario Arias califica la situación de «sorprendente» y a la vez «preocupante». «Un consejero reclama públicamente a otro que haga su trabajo para desbloquear uno de los proyectos estratégicos más importantes para Oviedo. Una imagen que refleja perfectamente el agotamiento del Ejecutivo porque es incapaz de coordinarse».
También criticaron desde la formación que el Presidente, Adrián Barbón, venda que el futuro de esta parcela como algo «prioritario» para su gobierno cuando el viejo HUCA está sumido en «retrasos, falta de coordinación política y ausencia» de explicaciones.
«Mientras IU intenta desmarcarse y señalar públicamente a Hacienda, el PSOE guarda silencio y nadie explica por qué siguen pasando los años sin avances reales sobre un espacio fundamental para el futuro de Oviedo». Concluyen la nota diciendo que frente a la inacción de Principado, el gobierno de Alfredo Canteli promueve la reforma de la plaza de toros.
- Detienen a un hombre en Oviedo por la muerte de dos personas
- El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero
- Piden ayuda para localizar a una menor desaparecida en Oviedo desde el viernes: “Estamos angustiados”
- El toxicómano detenido en Oviedo por matar a puñaladas a su hermana y su cuñado amenazaba a familiares y vecinos, y las víctimas habían advertido: 'Este hijo de Satanás nos quiere prender fuego
- La cafetería más ilustrada de Oviedo también vende libros y está junto a Gascona: 'La gente entra y a los 30 segundos se les dibuja una sonrisa
- Hallada sana y salva la menor desaparecida en Oviedo desde el viernes
- El día más terrorífico de 'Sira', la tercera víctima del doble crimen de Oviedo: 'Está asustada, no se mueve de una esquina
- Bombazo musical en Oviedo: los gestores del Movistar Arena, dispuestos a hacer grandes conciertos en el Palacio de los Deportes