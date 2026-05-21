El PSOE de Oviedo exige nuevas explicaciones por las presiones en Urbanismo

A vueltas con la situación del área de Urbanismo. El Alcalde, Alfredo Canteli, volvió a insistir en la jornada de ayer en que este área «nunca hubo irregularidades» y acusó al PSOE de «mentir». Estas palabras las pronunció después de que los ediles Jorge García Monsalve y Juan Álvarez desvelasen un escrito de la junta de personal –máximo órgano de representación de los empleados públicos– en el que se advierten «presiones que, de forma verbal e individualmente, se vienen produciendo en los últimos meses sobre personal del servicio de Licencias por parte del director general de Urbanismo». El puesto por aquel entonces lo ostentaba Jorge Fernández-Mier y el documento está firmado en noviembre de 2023. «Ya no estamos hablando de un correo anónimo ni de la denuncia individual de un trabajador concreto. Estamos hablando de un documento oficial dirigido al Alcalde por parte de este órgano», informó el edil. También preguntó a Alfredo Canteli «qué hizo» tras recibir esa advertencia y si abrió algún tipo de investigación para esclarecer los hechos.

Junto a García Mosalve compareció su compañero de filas Juan Álvarez, quien reclamó responsabilidades políticas y aclaraciones sobre una situación que consideran «cada vez más grave» y que, a su juicio, evidencia «un absoluto caos en Urbanismo». También aseguró que estos problemas han ido creciendo como «una bola de nieve» sin que hasta el momento exista «ninguna explicación política».

A su juicio, las supuestas presiones en Urbanismo se producen además en un contexto de «irregularidades urbanísticas cada vez más evidentes». Entre otros ejemplos, citó el caso de un edificio en la calle María Neira que lleva «dos años pendiente de la correspondiente cédula de habitabilidad sin que el Ayuntamiento haya explicado las causas». De igual forma, afirmó que la licencia para la construcción de un gran supermercado en Cerdeño «parece ilegal» después del pronunciamiento del Principado. «El equipo de gobierno se parapeta detrás de informes y papeles sin dar ninguna respuesta política. Queremos saber qué está pasando en Urbanismo y si esas supuestas presiones han influido o no en determinados expedientes». Además, reclamó al Alcalde que aproveche la festividad de Santa Rita –se celebra hoy– para ofrecer explicaciones públicas sobre «una situación que afecta directamente a los empleados públicos del Ayuntamiento».

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Por su parte, Canteli aseguró que no recuerda haber recibido este escrito de la junta de personal y que tuvo conocimiento de una denuncia anónima a finales del año pasado.