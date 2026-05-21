Sergio Hojman: "Buenos Aires no se entiende sin el río de la Plata"

«No puede entenderse Buenos Aires sin el río de la Plata»,. Lo dijo ayer en el Club el arquitecto argentino Sergio Hojman, autor de una «Guía sentimental de Buenos Aires», en la que habla de ese inmenso estuario, puerta de entrada de millones de inmigrantes europeos, como símbolo de llegada y esperanza. «Mi historia familiar también empieza en el río, a través de él llegaron mis abuelos, huyendo de una Europa que les era hostil», señaló el autor.

Sergio Hojman inició su relación sentimental con Asturias en 1965, con 13 años, cuando escuchó en casa de unos amigos de sus padres la canción «Hay una lumbre en Asturias», vinculada a las luchas mineras de los años sesenta. «Mi padre me explicó que en el norte de España había un lugar llamado Asturias donde los mineros habían hecho una huelga que se ganó», resaltó. Años después, ya exiliado, conoció la región y comprobó que la gente respondía exactamente a la imagen solidaria y combativa que había imaginado desde niño.

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Hojman aclaró que su libro «se enmarca en la llamada geografía emocional», esa corriente que explora los lugares no sólo desde su descripción física, sino desde la experiencia íntima de quienes los habitan. Buenos Aires aparece filtrada por la memoria de la infancia, la juventud y el exilio. «Mi mujer me oía contar historias de Buenos Aires hasta que un día me dijo: ¿por qué no escribes todo eso?». Así comenzó un proyecto que acabó convirtiéndose en un recorrido sentimental por una de las ciudades más literarias del mundo, evocada a través de nombres como Jorge Luis Borges o Julio Cortázar. La presentación corrió a cargo de Celia Gómez, economista y experta en planificación y gestión sanitaria, directora de la Fundación para la Investigación Biosanitaria del Principado. Gómez subrayó la cercanía con la que Hojman narra la ciudad en la que nació