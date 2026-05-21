'Susi', el toxicómano acusado de matar a su hermana y su cuñado, ya está en los juzgados de Oviedo para prestar declaración ante el juzgado de guardia

Jesús López Alonso, el toxicómano de 67 años que fue detenido el martes como presunto autor de la muerte de su propia hermana y de la pareja de esta en los pisos de la Sindical, en el barrio de Vallobín, ya está en los juzgados de Oviedo para prestar declaración ante el juez de guardia. El furgón de la Policía Nacional que transportó a 'Susi' llegó a las once de la mañana al Palacio de Justicia proveniente desde los calabozos donde ha permanecido las dos últimas noches. El vehículo accedió directamente al garaje y, después, el detenido será llevado hasta el juzgado para que le tomen declaración. El magistrado tomará la decisión de si decreta su ingreso en prisión o si queda en libertad tras escuchar su versión de los hechos —puede no responder a las preguntas que se le formulen— y después de que Fiscalía informe de su petición para el detenido.

El informe provisional elaborado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Asturias recoge que la muerte de la hermana del arrestado «es compatible con heridas por arma blanca» y que el motivo inmediato «es compatible con un shock hipovolémico». Es decir, María López Alonso, que tenía 68 años, murió desangrada tras ser apuñalada. Por su parte, el segundo fallecido, José Alberto González Corujo, que según los familiares de María López Alonso «tenía menos de cincuenta años», aún no está cerrada. Según pudo saber este diario, todavía no ha sido autorizado el enterramiento ni la incineración del cuerpo porque el forense determinó que eran necesarias más pruebas. De hecho, así se lo trasladaron a la familia de María cuando se interesó por los trámites del sepelio de su pareja, que llevaba con ella «desde hace muchísimos años».

El cuerpo de María López Alonso sí fue entregado a la familia y llegó este miércoles, a las cuatro menos cuarto de la tarde, a la sala 6 del tanatorio San Salvador, donde este jueves se celebrará un acto religioso de despedida a la una de la tarde.

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"Susi", que según sus propios familiares "lleva toda la vida en la droga", ya estuvo en la cárcel en dos ocasiones por sendos homicidios, uno cometido "por celos" en Pumarín en el año 1983 y otro perpetrado tres años después en Santa Marina de Piedramuelle, donde mató a tiros a un hombre con la misma pistola que el fallecido le había pedido que le guardase mientras estaba en prisión.