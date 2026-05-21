Vox Oviedo cuestiona los plazos de las obras de las piscinas del Parque del Oeste

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo puso este jueves el foco en la ejecución de las obras de rehabilitación integral de las piscinas del Parque del Oeste, después de que el expediente incorporase en abril un informe técnico que justifica una modificación del proyecto por importe de 421.685 euros. La formación llevará a la Comisión de Urbanismo una batería de preguntas para aclarar si este cambio puede afectar al calendario de una actuación que debe estar terminada antes del 30 de junio de 2026 para no comprometer la financiación europea.

Vox recuerda que la obra fue adjudicada el 16 de enero de 2026 con un plazo de ejecución de cinco meses, lo que situaba su finalización a finales de junio. Sin embargo, el grupo municipal advierte de que el modificado aún no está aprobado y podría añadir nuevos tiempos de tramitación y ejecución. "Creemos que es necesario que este equipo de gobierno proceda a ampliar y aclarar la información sobre los plazos previstos para la aprobación del modificado, sobre los plazos de ejecución del mismo y sobre las consecuencias del mismo en los plazos de ejecución de la obra", subrayó la portavoz, Sonsoles Peralta.

La portavoz también criticó que los propios técnicos municipales hayan advertido de la existencia de un riesgo de pérdida de Fondos Europeos por los plazos de ejecución. En ese escenario, según Vox, el Ayuntamiento de Oviedo tendría que asumir con fondos propios la parte financiada por el MRR, lo que elevaría el impacto económico de la actuación hasta casi tres millones de euros, incluyendo el modificado.

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"Desde la concesión de los fondos europeos en junio de 2023 hasta junio de 2026 había un margen para su ejecución de casi tres años y, sin embargo, este equipo de gobierno ha sido incapaz de tramitar con la antelación y margen de tiempo suficiente, los contratos necesarios", denunció Peralta, que concluyó preguntando "cómo va a proceder el Ayuntamiento si se perdieran los fondos europeos" y si puede asegurar que las obras estarán terminadas antes del plazo límite.