El Alcalde de Oviedo reconoce el "compromiso y la dedicación" del trabajo diario de los funcionarios: "El futuro del Ayuntamiento pasa por fortalecer la plantilla"

La festividad de Santa Rita de Casia se ha convertido en un homenaje a los funcionarios que suman 25 y 40 años en el Ayuntamiento junto a la despedida de los que se acaban de jubilar y un punto en el que exigir al equipo de gobierno mejoras en las condiciones laborales. Entre ellas, teletrabajar el 40% de la jornada y que el horario de verano se extienda a los meses de junio y septiembre. La celebración de la patrona de los trabajadores municipales tuvo lugar este viernes en el Auditorio bajo la presidencia del Alcalde. Alfredo Canteli remarcó durante su discurso que a menudo presume con orgullo de que Oviedo «enamora, avanza y cuenta con unos servicios públicos ágiles y eficaces, las calles están limpias, hay una programación cultural y de ocio creciente y detrás de cada una de estas iniciativas estáis vosotros».

Unas palabras a las que sumó que el trabajo de los funcionarios hace posible que la capital asturiana «avance cada día» por lo que quiso reconocer «el compromiso y la dedicación» que tienen cada uno de los 726 empleados que tenía el Ayuntamiento a 31 de diciembre. Además, Canteli no fue ajeno a las reivindicaciones de los representantes de los trabajadores pidiendo más personal para llevar a cabo los expedientes y funciones que cada día llevan a cabo. «El futuro del Ayuntamiento pasa por fortalecer la plantilla, dotarla de más medios y mejores herramientas. Soy consciente que tenemos retos como el relevo generacional y reforzar las distintas áreas municipales». Sin embargo, una de las principales trabas que se encuentra cada año el equipo de gobierno es la tasa de reposición: «Queremos su eliminación o su flexibilización. A pesar de las trabas, hemos realizado 38 procesos de estabilización con 227 personas estabilizadas y recientemente se han incorporado 103 personas».

También reconoció todo el trabajo hecho en el último año. Los representantes de los trabajadores urgieron en la festividad del año pasado la carrera horizontal y este logro se alcanzó hace unos meses. «Era una reivindicación histórica de los trabajadores municipales y un compromiso que hemos cumplido tras un proceso de diálogo leal. De igual forma, hemos adquirido la nueva aplicación informática para gestionar el personal y las nóminas y esta semana hemos aprobado por la unanimidad de todos los sindicatos la revisión general de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Gracias a todos por el espíritu conciliador y por el ánimo de alcanzar un acuerdo por el que se llevaba tanto tiempo trabajando».

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Por parte de los representantes de los trabajadores intervino la presidenta del comité de empresa, Iris Pereda, quien pidió que se acorten los plazos para la incorporación de los interinos, que las fichas de la Relación de Puestos de Trabajo se incluyan los puestos de las escuelas infantiles «una vez celebrado el proceso de estabilización" y la celebración de todos los procesos selectivos pendientes». Además, el presidente de la junta de personal, Fernando Gallego, exigió que los funcionarios puedan desarrollar su trabajo con "tranquilidad, seguridad y sin presiones políticas". Todos tuvieron un emocionante recuerdo para el agente de la Policía Local que sufrió un accidente el jueves en la Ronda Sur.