Los alumnos del Colegio de Latores sufren temperaturas "insoportables" en el aula: "No pedimos imposibles, pero tampoco pueden tomarnos el pelo"

El Colegio de Educación Especial de Latores registró el pasado jueves y viernes temperaturas "inaguantables", denuncian las familias. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) lleva meses alzando la voz por el "abandono que sufrimos desde hace años" y que, según ellos, ha agravado la situación de calor extremo que atraviesa la región estos días: "Somos realistas y sabemos perfectamente que cuando hace calor, hace calor. No pedimos imposibles. Pero tampoco somos tontos y no pueden tomarnos el pelo. Sabemos que si el colegio estuviese en condiciones adecuadas, el calor no sería tan insoportable", expresaban.

La situación llegó a ser tan crítica que, según afirman, varias familias decidieron ir a recoger a sus hijos debido al calor extremo que estaban soportando dentro del centro. Algunas de ellas no dudaron en personarse en la Consejería para trasladar su preocupación por la situación que se estaba viviendo. "Queremos recordar que aquí no hablamos únicamente de incomodidad. En un colegio de educación especial hay alumnado con discapacidad que no puede regular correctamente la temperatura corporal, así como personas que, debido a la medicación que toman, no pueden exponerse a determinadas temperaturas sin riesgo para su salud", añaden.

Las familias afectadas llevan meses denunciando el abandono que sufren y el incumplimiento de los plazos para poner en marcha las medidas prometidas. Entre sus demandas ya se incluían medidas que hubieran ayudado a paliar la situación actual, como la instalación de toldos nuevos, un sistema de ventilación adecuado y, en definitiva, "actuaciones básicas de mantenimiento" que solucionen los problemas de paredes deterioradas, humedades y ausencia de protección solar que presenta el centro.

Noticias relacionadas

"No creemos que estemos pidiendo ningún capricho. Estamos hablando de necesidades básicas, de dignidad y de seguridad", por eso la AMPA seguirá alzando la voz "para que, de una vez por todas, se tomen medidas inmediatas y reales".