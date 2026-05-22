Belén Fernández Díaz, la funcionaria de Oviedo que cada mes reparte alegrías

Cuando la jefa del Servicio de Interior, Julia Piñera, pronunció el nombre de Belén Fernández Díaz, la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe se vino abajo durante la festividad de Santa Rita de Casia. Sus compañeros le hicieron un caluroso homenaje mientras ella recibía la felicitación del Alcalde, Alfredo Canteli; su primer teniente de alcalde, Mario Arias; la presidenta del comité de empresa, Iris Pereda y el presidente de la junta de personal, Fernando Gallego.

Durante los últimos 35 años de su vida se dedicó a las nóminas de los trabajadores. Su trabajo cada mes daba alegrías cuando sus compañeros venían el ingreso en su cuenta bancaria. A esta labor se suman los tres años que estuvo en la sección de tributos. En definitiva, su trabajo siempre tuvo a los números como protagonistas de sus jornadas laborales de ocho horas. «Estuve encantada en el Ayuntamiento».

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Habla en pasado porque el 16 de marzo traspasó por última vez la puerta de la Casa Consistorial para acudir a su puesto. Le llegó el momento de la jubilación. «La administración local ha cambiado mucho en todo este tiempo». Antes todo era con papel y bolígrafo. Desde hace tiempo, los ordenadores son indispensables para su día a día. «Los que somos un poco más mayores nos costó un poco más adaptarnos a las nuevas tecnologías, pero nos hemos adaptado bien». Ahora, su vida ha cambiado radicalmente. Su propósito es cuidar de su padre y disfrutar de su marido y sus hijas. «Quiero viajar y vivir el día a día».