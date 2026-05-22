El Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos de Oviedo reconoce la labor del Banco de Alimentos

El voluntariado de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias protagonizó este jueves una jornada de convivencia en las instalaciones de la entidad en Argame, Morcín, en un acto concebido como reconocimiento a la labor diaria de quienes sostienen una parte esencial de la ayuda social en la región. La cita reunió a voluntarios, representantes institucionales e invitados en torno a un encuentro marcado por el agradecimiento y el compromiso, con presencia del alcalde de Morcín, Mino García, y de la teniente de alcalde de Ribera de Arriba, Eulalia Vázquez, entre otros asistentes.

La jornada contó además con la colaboración del Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos, que ofreció una presentación y degustación de 20 quesos asturianos, convirtiendo el acto en una celebración también de los productos de la tierra. En el encuentro participaron, entre otros, Fernando Delgado, cronista oficial de Morcín, y Pepe Sariego, de la Hermandad de la Probe, en un ambiente de convivencia que reforzó el vínculo entre el tejido social y las instituciones locales.

Noticias relacionadas

Durante el acto intervinieron Juan José Cima, como secretario anfitrión, el alcalde morciniego y Javier Escobio y Luis Javier Del Valle, presidente y secretario del Círculo, quienes destacaron "la imprescindible labor del Banco de Alimentos y de su voluntariado". Los participantes animaron a la entidad a continuar con una tarea clave para atender a las personas que más lo necesitan, subrayando el valor de una red solidaria que, desde Asturias, sigue creciendo gracias al "compromiso constante" de sus colaboradores.