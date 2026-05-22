La denuncia contra el exdirector de Urbanismo de Oviedo fue archivada en 2024

El servicio de Prevención del Ayuntamiento archivó en noviembre de 2024 la denuncia contra el exdirector de Urbanismo del Ayuntamiento. Los hechos se remontan a octubre de 2023 cuando este cargo remitió a los funcionarios del servicio de Licencias una carta donde les invitaba a realizar una «reflexión» para «remover todos los obstáculos que impiden el pleno desarrollo económico de nuestro municipio y como expresión esencial de este, la implantación y expansión de las actividades económicas». La circular que era interna, pero acabó siendo entregada a los concejales de la oposición provocando que la junta de personal afease esta actitud al representante del gobierno local en noviembre de 2023. La situación no se quedó aquí. Una funcionaria del Ayuntamiento entregó diez meses después una carta al delegado de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento en la que detallaba que vivía una «posible violencia en el entorno laboral, hostigamiento y hostilidad» hacia su persona.

De inmediato, se activó el respectivo protocolo. El primer teniente de alcalde, Mario Arias, fue informado días más tarde de la denuncia contra el entonces director general de Urbanismo y la jefa del servicio de Licencias. Ambos fueron citados a declarar y entregan diversas pruebas para demostrar su versión de los hechos. De forma paralela, la jefa del servicio de Interior citó a la denunciante a su despacho proponiéndole un cambio de área «para evitarle su perjuicio». «La propuesta fue rechazada», tal y como aparece reflejado en la documentación del Ayuntamiento. El Servicio de Prevención se pronunció a finales de 2024 para dar carpetazo al asunto. «No se ha podido corroborar la existencia de conductas compatibles con un supuesto caso de acoso laboral. Es por ello que se propone el archivo de la denuncia». Una situación que llevó al primer teniente de alcalde a tomar esta decisión ante «la falta de objeto e insuficiencia de indicios». También se pidió a todos los implicados que busquen una solución al conflicto y si es necesario que recurran a un proceso de mediación.

El director general de Urbanismo tomó la decisión de volver a la empresa privada en diciembre de 2025. Tras una reunión con el Alcalde, Alfredo Canteli, puso fin a su periplo municipal tras un lustro y después de participar en proyectos de renombre como la redacción del convenio de La Vega, que puso de acuerdo al Gobierno regional, al Ayuntamiento de Oviedo y al Ejecutivo central de acuerdo para determinar los usos y el futuro de la parcela de la antigua fábrica de armas. Se convertirá en un gran polo de empresas, cultural, de viviendas y contará con grandes espacios verdes una vez que se derriben los muros.

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Este técnico también tuvo un papel protagonista para facilitar el arrendamiento de la galería comercial del Calatrava, donde se instalará a partir de septiembre la Universidad Alfonso X; ha diseñado la futura organización de conciertos en el nuevo Palacio de Deportes, o la redacción de los pactos acerca de vivienda que Canteli ha firmado con Izquierda Unida, así como la cesión de parcelas al Principado para que construya pisos de renta asequible en La Florida.