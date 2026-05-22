Diecisiete antiguos soldados renuevan sus lazos de compañerismo en Oviedo

Diecisiete antiguos soldados de la Brigada y del Gobierno Militar de Asturias celebraron esta semana en Oviedo su tradicional encuentro de hermandad, una cita que volvió a reunir a quienes realizaron el servicio militar entre los años 1956 y 1966. La comida, organizada por la Asociación de Compañeros del Ejército de la Brigada y Gobierno Militar de Asturias, permitió renovar vínculos forjados durante aquella etapa y compartir recuerdos de una época marcada por el compañerismo.

En un ambiente emotivo, los asistentes pusieron en valor la amistad mantenida durante décadas y el significado de una reunión que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una tradición para todos ellos. La jornada transcurrió entre conversaciones y muestras de afecto, además de servir como homenaje a los compañeros ausentes y a la memoria común de quienes formaron parte de aquellas promociones.

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La asociación destacó la importancia de conservar este tipo de actos, que ayudan a mantener viva una historia compartida y refuerzan el sentimiento de unidad entre sus integrantes. Entre anécdotas, brindis y saludos, los participantes cerraron una velada especial, convencidos de que esta tradición seguirá ocupando un lugar especial en su calendario.