El hombre que se ganó la confianza del Alcalde de Oviedo para ser su escolta
Javier Villanueva, uno de los dos escoltas del Alcalde Alfredo Canteli, recibe una insignia por su cuarto de siglo en la Policía Local
Gran parte del mérito que el Alcalde, Alfredo Canteli, llegue puntual a cada una de sus citas que obligan a un desplazamiento en coche o que controle que no haya ningún incidente en sus actos es gracias a Javier Villanueva.
Es uno de los dos escoltas conductores que tiene el primer edil y ayer recogió de manos del Regidor la insignia con la que conmemora veinticinco años de servicio en la Policía Local. «El trabajo que hice siempre era excelente y durante los dos últimos años lo es aún más. Fue el propio Canteli quien me eligió y este puesto es indefinido hasta que cese la confianza que depositó entre mi».
Los chóferes del Alcalde son dos. «Nos relevamos, vamos colaborando unos con otros. A veces, trabajamos los dos el mismo día pero normalmente trabajamos una semana una y otra semana descansamos». Pero todo depende de la agenda de Canteli. Los actos a los que acude el primer edil son continuos. Le gusta pisar la calle, ver el avance de cada obra y saludar a los carbayones. Junto a él está Villanueva.
- Detienen a un hombre en Oviedo por la muerte de dos personas
- No tengo amigos. Al último lo maté': la historia violenta de 'Susi', el pistolero de la Sindical, acusado del doble crimen de su hermana y de su cuñado en Oviedo
- El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero
- Piden ayuda para localizar a una menor desaparecida en Oviedo desde el viernes: “Estamos angustiados”
- El toxicómano detenido en Oviedo por matar a puñaladas a su hermana y su cuñado amenazaba a familiares y vecinos, y las víctimas habían advertido: 'Este hijo de Satanás nos quiere prender fuego
- La cafetería más ilustrada de Oviedo también vende libros y está junto a Gascona: 'La gente entra y a los 30 segundos se les dibuja una sonrisa
- Hallada sana y salva la menor desaparecida en Oviedo desde el viernes
- El día más terrorífico de 'Sira', la tercera víctima del doble crimen de Oviedo: 'Está asustada, no se mueve de una esquina