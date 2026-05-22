El hombre que se ganó la confianza del Alcalde de Oviedo para ser su escolta

Gran parte del mérito que el Alcalde, Alfredo Canteli, llegue puntual a cada una de sus citas que obligan a un desplazamiento en coche o que controle que no haya ningún incidente en sus actos es gracias a Javier Villanueva.

Es uno de los dos escoltas conductores que tiene el primer edil y ayer recogió de manos del Regidor la insignia con la que conmemora veinticinco años de servicio en la Policía Local. «El trabajo que hice siempre era excelente y durante los dos últimos años lo es aún más. Fue el propio Canteli quien me eligió y este puesto es indefinido hasta que cese la confianza que depositó entre mi».

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Los chóferes del Alcalde son dos. «Nos relevamos, vamos colaborando unos con otros. A veces, trabajamos los dos el mismo día pero normalmente trabajamos una semana una y otra semana descansamos». Pero todo depende de la agenda de Canteli. Los actos a los que acude el primer edil son continuos. Le gusta pisar la calle, ver el avance de cada obra y saludar a los carbayones. Junto a él está Villanueva.