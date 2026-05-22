¿Cuánto ingresó el Ayuntamiento en 2025? La cifra supera los 300 millones de euros entre impuestos, aportaciones de otras administraciones y licencias (entre otros)

El Ayuntamiento ingresó el año pasado 305,13 millones de euros. Así lo revela la cuenta general donde figura que el IBI urbano es la principal fuente con 74,24 millones de euros. Son cuatro millones de euros más que las transferencias que recibe la administración local del Estado. Ambas cantidades se alejan de los 26 millones que aportaron los préstamos recibidos de entes de fuera del sector público y los 17,41 millones del servicio de recogida de basuras. Por su parte, el Principado aportó 14,23 millones por los Servicios Sociales y las políticas en materia de igualdad y los propietarios de los automóviles aportaron 11 millones por el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica . Otro de los datos que revela el informe publicado ayer en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) es que el Ayuntamiento tiene un remanente de tesorería para gastos generales de 106,93 millones. Son 21,89 millones más que en 2024 cuando este importe alcanzó los 85 millones.

Uno de los bloques más amplios del informe es la gestión indirecta de servicios públicos. Entre los importes destacados figuran los 8,9 millones anuales por recogida de basuras y los 16,05 millones por limpieza viaria. Además, el servicio de retirada, traslado y depósito de los vehículos de la vía pública supuso un precio de 1,86 millones. Por su parte, en el apartado destinado los convenios y subvenciones nominativas aparecen programas sociales, culturales, deportivos y de promoción económica. Entre ellos, 950.000 euros para Cáritas por el programa de atención a personas sin hogar, 337.000 euros para Proyecto Hombre por prevención de consumos y ocio juvenil, 300.000 euros para la Fundación Princesa de Asturias para la celebración de los Premios y la semana de actividades que colocan cada año a Oviedo en el foco mediático nacional e internacional. También se entregaron 180.000 euros a la Sociedad Ovetense de Festejos por el desarrollo del Día de América en Asturias, 175.000 euros para Oviedo Baloncesto y 144.540,87 euros al Real Oviedo para obras de reparación en la cubierta del Carlos Tartiere.

En materia de personal, la plantilla municipal suma 726 funcionarios, 289 laborales indefinidos y 328 laborales temporales y en el apartado patrimonial, destacan las plazas de garaje procedentes de Cinturón Verde. La memoria recoge 2.190 plazas tratadas como inversiones inmobiliarias, con un valor bruto contable de 26,23 millones, amortización acumulada de 6,92 millones y valor neto de 19,30 millones. También se menciona la venta de las 421 aparcamientos del parking del Ferreros. El Ayuntamiento ya publicó los listados de admitidos provisionales después de la subasta puesta en marcha durante un mes.

Noticias relacionadas

Otro de los datos que recoge la cuenta general fue el error detectado después de la aprobación de la liquidación y el cierre del presupuesto de 2025. En las cuentas de Licencias Urbanísticas se incluyó un cifra de 2,17 millones de euros incluyendo 1,09 millones que correspondías a otras tasas por prestación de servicios básicos.