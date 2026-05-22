Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

IU denuncia en Oviedo el abandono de la zona rural de Lloriana

Los vecinos reclaman podas, mantenimiento de caminos y carreteras y la reparación de sendas deterioradas desde hace años por la actividad maderera

Los concejales de IU en Oviedo durante la visita a Lloriana.

Los concejales de IU en Oviedo durante la visita a Lloriana. / IU

Pelayo Méndez

Oviedo

IU-Convocatoria por Oviedo trasladó este viernes al gobierno municipal las peticiones vecinales de Lloriana del Naranco tras visitar varios pueblos de la parroquia. Los vecinos reclaman podas, mantenimiento de caminos y carreteras y la reparación de sendas deterioradas desde hace años por la actividad maderera. Gaspar Llamazares advirtió de que hay "arbolado descontrolado tumbado sobre el tendido eléctrico" y censuró que ni las empresas ni la Administración local asuman las reparaciones.

Entre las principales demandas figura también el mantenimiento de la Línea O, actualmente en servicio, así como mayor información municipal ante cualquier posible cambio. Las asociaciones vecinales piden, además, una revisión periódica del alumbrado público para evitar averías prolongadas y zonas oscuras en los pueblos. IU sostiene que estas carencias afectan a la seguridad, la movilidad y la calidad de vida del vecindario rural.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

La formación reclama convertir el llamado parque de la Cruz en un parque infantil real, al describirlo Llamazares como "un terruño vallado de gravilla y malas hierbas". También alerta del deterioro de la iglesia de Lloriana, situada en el Camino Primitivo de Santiago. "La zona rural del Naranco y de Oviedo son un valor para la marca Oviedo", defendió el portavoz, que pidió atender estas demandas por igualdad de oportunidades, fijación de población y crecimiento económico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detienen a un hombre en Oviedo por la muerte de dos personas
  2. No tengo amigos. Al último lo maté': la historia violenta de 'Susi', el pistolero de la Sindical, acusado del doble crimen de su hermana y de su cuñado en Oviedo
  3. El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero
  4. Piden ayuda para localizar a una menor desaparecida en Oviedo desde el viernes: “Estamos angustiados”
  5. El toxicómano detenido en Oviedo por matar a puñaladas a su hermana y su cuñado amenazaba a familiares y vecinos, y las víctimas habían advertido: 'Este hijo de Satanás nos quiere prender fuego
  6. La cafetería más ilustrada de Oviedo también vende libros y está junto a Gascona: 'La gente entra y a los 30 segundos se les dibuja una sonrisa
  7. Hallada sana y salva la menor desaparecida en Oviedo desde el viernes
  8. El día más terrorífico de 'Sira', la tercera víctima del doble crimen de Oviedo: 'Está asustada, no se mueve de una esquina

Los alumnos del Colegio de Latores sufren temperaturas "insoportables" en el aula: "No pedimos imposibles, pero tampoco pueden tomarnos el pelo"

Los alumnos del Colegio de Latores sufren temperaturas "insoportables" en el aula: "No pedimos imposibles, pero tampoco pueden tomarnos el pelo"

El hombre que se ganó la confianza del Alcalde de Oviedo para ser su escolta

El hombre que se ganó la confianza del Alcalde de Oviedo para ser su escolta

Belén Fernández Díaz, la funcionaria de Oviedo que cada mes reparte alegrías

Belén Fernández Díaz, la funcionaria de Oviedo que cada mes reparte alegrías

Oviedo abre La Vega a la ciudadanía con una feria gratuita sobre tecnología

Oviedo abre La Vega a la ciudadanía con una feria gratuita sobre tecnología

Jacobo Fernández, el inspector que lucha para que la Policía Local de Oviedo sea la mejor de España

Jacobo Fernández, el inspector que lucha para que la Policía Local de Oviedo sea la mejor de España

Oviedo estrena un nuevo punto fijo de donación de sangre en el HUCA

Oviedo estrena un nuevo punto fijo de donación de sangre en el HUCA

IU denuncia en Oviedo el abandono de la zona rural de Lloriana

IU denuncia en Oviedo el abandono de la zona rural de Lloriana

Diecisiete antiguos soldados renuevan sus lazos de compañerismo en Oviedo

Diecisiete antiguos soldados renuevan sus lazos de compañerismo en Oviedo
Tracking Pixel Contents