IU denuncia en Oviedo el abandono de la zona rural de Lloriana

IU-Convocatoria por Oviedo trasladó este viernes al gobierno municipal las peticiones vecinales de Lloriana del Naranco tras visitar varios pueblos de la parroquia. Los vecinos reclaman podas, mantenimiento de caminos y carreteras y la reparación de sendas deterioradas desde hace años por la actividad maderera. Gaspar Llamazares advirtió de que hay "arbolado descontrolado tumbado sobre el tendido eléctrico" y censuró que ni las empresas ni la Administración local asuman las reparaciones.

Entre las principales demandas figura también el mantenimiento de la Línea O, actualmente en servicio, así como mayor información municipal ante cualquier posible cambio. Las asociaciones vecinales piden, además, una revisión periódica del alumbrado público para evitar averías prolongadas y zonas oscuras en los pueblos. IU sostiene que estas carencias afectan a la seguridad, la movilidad y la calidad de vida del vecindario rural.

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La formación reclama convertir el llamado parque de la Cruz en un parque infantil real, al describirlo Llamazares como "un terruño vallado de gravilla y malas hierbas". También alerta del deterioro de la iglesia de Lloriana, situada en el Camino Primitivo de Santiago. "La zona rural del Naranco y de Oviedo son un valor para la marca Oviedo", defendió el portavoz, que pidió atender estas demandas por igualdad de oportunidades, fijación de población y crecimiento económico.